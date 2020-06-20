洗手盆櫃底驚見黑色巨形異物　清理完又出現　專家詹Sir拆解真身

家居突然出現巨型異物，還要愈漲愈大，的確令人擔心。有網民近日在新居突然發現廁所洗手盆櫃底，出現一大嚿暗灰色不明物體，清理過後又再出現，擔心是否蟻巢或長菇，遂分享至facebook求教。資深驗樓師「詹Sir」詹濟南則估計，有可能是櫃底長出菌類植物，懷疑與滲漏問題有關。

該網民日前發文，指自己剛入伙3個月，在廁所洗手盆櫃下突然發現長出黑色異物。（fb群組「家居裝修分享谷」圖片）

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該網民日前在fb群組「家居裝修分享谷」發文，指自己剛入伙3個月，突然發現廁所洗手盆櫃下長出黑色異物。從他上載的照片可見，白色櫃角下有一大團不規則形狀、又灰又黃的物體，而對落牆角則滿布像塵埃的黑點。

他指之前以為地下角落的黑點是塵，沒料清理完數天又再出現，即使向不明物體噴殺蟲水都沒變化。而且早幾個星期又發現廁所地板有黑蟻出沒，擔心那黑色異物是蟻巢，「驚一整佢啲蟻出晒嚟」，又質疑是否長菇。

不過樓主事後發現異物材質堅硬，懷疑是石屎層上面的防漏層，因天氣太熱而熔掉，加上櫃內物品連同洗手盆連櫃的重量，令防漏層「唧」出來。

資深驗樓師「詹Sir」詹濟南估計，有可能是長出菌類植物，懷疑與滲漏問題有關。（資料圖片）

資深驗樓師「詹Sir」詹濟南接受《香港01》訪問時表示，水經過石屎出來的化學反應會呈白色結晶體，但相中的異物卻不相似，認為有可能是長出菌類植物。而由於石屎有窿罅會容易讓植物生長，例如石牆大樹，詹Sir指如開採的木材帶有種子，只要濕度及溫度適合，植物就會發芽生長。

他又認為樓主的洗手盆櫃可能有滲漏問題，因潮濕而增加生菇機會，指出最理想的處理方法就是「拆菇」，建議樓主戴手套將異物連根拔起，「摱翻好啲窿罅」，再用一兩天時間留意有否漏水，並用廁紙「印一印」生菇位，又或者請專業人士來檢查有否其他地方滲漏。至於新居驗樓時，詹Sir稱可留意屋內窿罅，以預防情況發生。

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