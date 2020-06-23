投資期權損手　美國大學生睇錯以為負巨債破產　怕累家人輕生

期權是大槓桿的投資產品，屬於高風險的投資。美國一名男大學生透過Robinhood線上交易平台交易期權，不過懷疑因不熟悉操作介面，誤以為自己蝕了超過73萬美元（約569萬港元），令他一時看不開選擇輕生，事後平台表示將改善介面，並收緊高風險交易的資格標準。

20歲的男子凱恩斯在6月12日被發現死亡，懷疑因不熟悉操作介面，誤以為自己蝕了超過73萬美元（約569萬港元），令他一時看不開，選擇輕生。（WGN-TV截圖）

美國伊利諾伊州20歲的男子凱恩斯（Alex Kearns）本來在大學就讀管理學，對金融市場充滿興趣。他6月12日被發現自殺死亡，遺書透露：「一個20歲，沒有收入的人怎麼能獲得價值近百萬美元的槓桿？無意冒這麼大的風險，我以為我只是冒失去本金的風險。」

原來他早前在網上交易平台Robinhood交易期權，他認為他買入了看跌的期權和賣出的股票應該相抵銷，不過，他錯誤認為平台顯示自己損失73萬美元，即時大感絕望，以為自己已經破產了，為了保護家人不用承擔債務，一時看不開決定輕生。

Robinhood承諾改善平台的介面設計，並提高交易期權的資格門檻。（網上圖片）

事實上，平台上顯示的負現金餘額只是暫時的，只要相關股票到賬戶，數目就會被糾正。這73萬美元只是反映期權交易尚未結算的部分，並不是實際負債金額。

事後，Robinhood的聯合創始人Vlad Tenev和Baiju Bhatt發表聲明，形容事件是悲劇，向凱恩斯家人表示慰問，並承諾改善平台的介面設計，並提高交易期權的資格門檻，以確保投資者更充分地了解交易的投機性質。該公司並宣布會向美國預防自殺基金會捐款25萬美元（約195萬港元）。

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