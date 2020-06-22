食霸王餐斷正　火鍋店老闆一個決定改變小混混一生　感動過萬網民

人生中遇到對的人，或許會帶來翻天覆地的改變！台灣有網民於討論區分享經歷，指他年輕時還是個不學無術的小混混，因食霸王餐被發現，意外遇到好心火鍋店老闆，從此人生不再一樣。該名老闆早前因病去世，樓主感激老闆將自己帶回正途，並表示會將對方的精神傳承下去，並以老闆的名字命名新分店，故事感動過萬網民，紛紛高呼「火鍋內有洋蔥」。

台灣有網民分享「改邪歸正」的經歷，指自己本為一名小混混，幸遇上好心火鍋店老闆，從此改變一生。（《破風》劇照）

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該名網民早前於Dcard討論區發文，表示自己出身於單親家庭，因誤交損友而成為不學無術的小混混。那時沒錢吃飯的他常到一家火鍋店食霸王餐，每次要結帳時都以「忘了帶錢包回家拿錢」為由藉詞蒙混過關。

有一次他打算重施故技，沒料被老闆當場斷正：「怎樣，今天又忘了帶錢包嗎？」他形容當時被老闆的氣場震懾，只好心虛地向對方交代自己的情況，然而老闆聽完沒有憤怒大罵，反而像長輩一樣教訓他，「你知道今天如果我報警的話，你是會面臨刑罰的嗎？你有想過你媽媽的感受嗎？她今天努力工作賺錢讓你上學，你今天這樣對得起她嗎？」，讓他想到擔任清潔工的媽媽而當場痛哭。

樓主食霸王餐「斷正」，但老闆不但沒報警，更請他當兼職。（《少年的你》劇照）

老闆不但沒有追究樓主，更做了一個改變其人生的決定，就是叫他到火鍋店裏當兼職。自此樓主一直跟着老闆及老闆娘，學習如何經營食店，「老闆親身一樣一樣的示範，每個角落每個步驟都做得仔仔細細」，起初他也常常犯錯捱罵，但每次老闆都會提醒他：「這樣你就知道你媽媽多辛苦了嗎？看看你以前那是什麼鳥樣子。」

除了讓樓主學習打理店舖，老闆夫婦更視他為另一位兒子，不只教他下廚讓他有一技之長，就連其媽媽生病時也不介意出錢代付巨額醫藥費，「老闆說『你在我們店裏就是一家人，家人有困難，幫這點忙不算什麼』」，當時他便暗自發誓，將來一定要回報對方的恩情。

老闆離世後，樓主接手火鍋店，又承諾會傳承對方的精神。（《花椒之味》劇照）

時日過去，火鍋店的生意愈來愈好，甚至能擴充營業，可是這時老闆卻突然倒下，證實患上末期肝癌，更在短時間內離世。沒有立下遺囑的老闆遺下猶如一生心血的生意，「按照法律跟道義，理應由老闆兒子跟老闆娘繼承」，沒想到老闆的親兒從外地回來參加喪禮時，竟提出將生意交給樓主，而這決定亦獲老闆娘同意，「接手吧，他會很欣慰店面是交給你的，這是他一生的結晶」。

就這樣樓主承繼了恩人的生意，「繼續償還那份還沒還完的恩情」。他回想起食霸王餐的自己，感恩遇上將他帶回正途的老闆，「不計前嫌，在不認識我的情況下，選擇成就了一個陌生人的人生」，直言如果沒遇見對方，現在他可能是常常進出監獄的混混。樓主續指，老闆雖已過世，「但我們故事還在繼續」，承諾會帶着老闆教會他的精神，前往下一個旅程。

帖文感動萬千網民，紛紛直呼老闆就是樓主「這輩子最大的恩人」、「老闆一定很欣慰你的成長」、「老闆好好，可是也需要樓主自身的努力才能改變人生」。亦有網民叮囑樓主實踐老闆的精神，「這洋蔥真的滿滿，好好經營他的店就是對他最大的回報了」、「希望你可以帶着這份感謝，也幫助其他走偏的孩子走向正途」。

【絕世好老闆#分員工股份】（01製圖）

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