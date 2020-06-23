觀塘「霸王餐」真相逆轉　神秘女呃飯食　男事主現身：我係受害者

日前觀塘1間食肆在facebook專頁發帖，表示一對男女在該餐廳疑「食霸王餐」，餐費逾500元，其中用膳後女子先行「打包」餸菜離開，男子稱與女子不相識一度拒絕付款，但最終仍有找清尾數。 涉事男事主施先生聯絡《香港01》道出事件真相，他稱自己從事地產銷售業務，早前有女子以沒有來電顯示的電話跟他聯絡，他以為有商機遂與對方相約見面吃午餐，詎料女子吃飯打包餸菜後極速逃去。對於餐廳發帖指控有人「食霸王餐」，施先生大呼無辜，強調跟該女子不相識，自己才是受害者，已就事件報警，希望還自己清白。

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施先生表示，因自己從事地產銷售，故其手機號碼近日刊登在廣告上，以便與潛在客戶聯絡。早前接獲無來電顯示的電話，有女子聯絡他相約見面，施先生以為有生意，於是相約到涉事餐廳見面。

施先生形容，進入餐廳後已感到不妥，因為獲安排座卡位時，女子不是坐到面對面座位，反而與他平排而坐，並要他坐入面的座位。施先生稱用餐時「當時已經想走，但畀佢頂住」。而選擇食物時，施先生點了海南雞飯，女子則點了小食拼盤等4、5種食物，吃飯期間，施先生指女子有叫他一起吃，但他拒絕，「一啖都無食過」。

傾談後，施先生知道女子不打算光顧其業務，所以他都沒有多理會她，女子則把食物打包。之後不久，女子突然拿起手袋和打包的食物轉身衝出餐廳門口，由於施先生坐在裏面位置，追出時比較慢，他當時亦有喝叫：「咪走，追佢！」施先生追出門口時，女子已逃脫；他心知不妙，認為也不能就此離開，於是折返餐廳，他強調是他自己折返，並非餐廳所指他被店員截停。

施先生表示，當時已向老闆解釋情況，並要求報警，做個紀錄證明自己被詐騙，接着就出現片中的一幕，店主表示不報警，但稱「食飯唔畀錢，個個食完話要報警，咁咪好唔得閒！」雙方因此而爭執，之後施先生指老闆提出要他付一半錢，施先生以為算是有共識，付一半錢就此了事，於是付了300元便離開，「如果餐廳唔同意，我無可能走」。

施先生形容，當進入餐廳後已感到不妥，因為獲安排座卡位時，女子不是坐到對面對座位，而是與他平排而坐，並要他坐入面的座位。示意圖，非涉事餐廳。（資料圖片）

直至後來，有朋友告訴施先生，涉事影片被餐廳上傳到facebook，引來大批網民討論，他於是在晚上再到餐廳再次解釋事件，並付清尾數，但希望拿取閉路電視，證明他的清白，以及要求店主刪去帖文及影片。

施先生指，餐廳以私隱等理由拒絕提供閉路電視，又說要報警才能提供，施先生遂報警求助。他稱自己當時不是投訴，亦明白餐廳也是被拖累，自己只是想拿回閉路電視證明清白。

不過，施先生引述警方指，因他已埋單，所以事件不涉及刑事成分，他只可向女子民事索償，但他也不知到何處去找該名女子。他引述警方稱在餐廳吃飯時他應該分單，但施先生反問：「即使第一次見，有幾多人會分單？」認為自己在這突發事件中的反應都是一般人的做法，但影片被放上網後就被炒作。

施先生強調沒有吃霸王餐，「邊個食霸王餐會自己去報警？」，他指女子手法純熟，懷疑是慣犯，描述女子身高約5呎4、5，頭髮至肩膀位置，瘦身材，膚色偏黑，他希望說出自己的經歷，提醒其他人小心勿中計。

涉事餐廳證實施先生和女子在卡位平排而坐，老闆指「唔理佢地邊度識」，餐廳也不可能知道他們誰吃了那些，誰沒有吃，又正值午市不想和他糾纏阻礙做生意，所以叫他「走啦，走啦」。老闆亦指，之前已刪除上傳到社交網頁的影片。而警方到該店也只是簡單登記。本網已就此事聯絡警方，正等候回覆。

執業大律師陸偉雄表示，女子逃避付款的責任可能已違犯第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去罪」，男方如果受騙就不應該付款，而應即時報警，警方則可從女方的特徵包括容貌、髮型、年齡等追查，包括要在附近兜截。他呼籲如有人遇到同樣的情況，應即時報警。