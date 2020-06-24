屈臣氏口罩WatsMask 6.26全線分店開賣　升級至Level 3最平$109.9

屈臣氏自家品牌WatsMask WeCare Level2口罩上月開賣，吸引大批市民到場排隊購買，其後更有人放上網炒賣。屈臣氏近日再傳來好消息，指WatsMask規格升級至ASTM Level 3，並將在本周五（26日）於全線分店百佳門市開售。

WatsMask通過ASTM F2100 Level 3測試，達到最高標準，增強擋水性能。（屈臣氏圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

屈臣氏在facebook專頁發布詳情，指WatsMask通過ASTM F2100 Level 3測試，達到最高標準，增強擋水性能，有效阻擋不高於160mmHg液體阻力的液體穿透，亦是香港首間獲得香港品質保證局「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」的口罩生產商。

是次發售的口罩每盒30個，獨立包裝，售價為119.9元一盒，易賞錢會員價則為109.9元，將於26在屈臣氏及百佳全線分店開售，27日於屈臣氏電子商店開售。

WatsMask發售詳情：

日期：6月26日/27日

地點：全線香港屈臣氏及百佳門市/屈臣氏電子商店

規格：ASTM Level 3

售價：$119.9/易賞錢會員價：$109.9

屈臣氏自家品牌WatsMask WeCare Level2口罩5月29日開賣。（屈臣氏圖片）