《康熙來了》神預言張清芳婚變　10年前這句話一語成讖

台灣資深女歌手張清芳和好友梅林十年前上《康熙來了》接受訪問，也分享和宋學仁的婚姻生活，梅林爆料說，只要宋學仁不在家，張清芳就會要他來家裡作伴，開玩笑說：「不知道的人還以為她養小白臉」，而看到張清芳好不容易嫁出去，他不但找了30萬美金的訂婚禮服，婚後還常關心她婚姻好不好，直言怕她會被休掉，沒料到竟一語成讖。

《康熙來了》十年前預言張清芳婚變？這句話一語成讖（點圖放大▼▼▼）

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張清芳和宋學仁分別在演藝圈和財經界各擁一片天，小S好奇張清芳嫁到香港，是否能融入宋學仁的交友圈，張清芳說：「我嫁過去前大家就知道我是誰了，我只要露個臉就好，他們聊天我就發呆，反正我眼睛小也看不出來。」張清芳還透露有時心血來潮，喝點酒就會唱歌給老公聽，但生了小孩以後，夫妻倆都忙，再也沒這個興致。

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梅林則誇她把家裡打理得非常好，對老公的朋友也照顧周到，但他對張清芳的婚後生活還是放不下：「我會問她妳現在婚姻好不好，告訴她該怎麼做，跟她講不要打扮得太漂亮，可是也不能不打扮。」蔡康永好奇問「你問她婚姻好不好，是你隱約有在擔心嗎？」梅林率直說「我會擔心她，她會不會就被休掉」，讓一旁的張清芳聽了哭笑不得，如今這段畫面被網友挖出，令人不勝唏噓。

張清芳過去曾是「歌壇東方不敗」。（聯合報授權使用／資料照片）

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