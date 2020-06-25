被心機女狂讚瘦女生心煩　學長一句揭破真面目：你不是說她XXX嗎

有的女生情願和男生相處，也不喜歡和女生當閨密，就是因為怕遇上雙面心機女。有台灣女生分享，稱其女同學無時無刻都在讚她，例如公開稱很羨慕她身材纖瘦不怕吃胖，不過瘋狂稱讚令她困擾，惟沒料一次該同學又在聚會中大讚她時，但這次卻被耿直學長一句踢爆她虛偽本質，網民對這種麻煩心機女都大感不耐煩，忍不住齊聲讚好。

有女生不滿女同學常公開讚她，令她很尷尬，而這女同學及後被當眾踢爆口不對心，令她大感心涼。（《撒嬌女人最好命》劇照）

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有台灣女生在討論區「Dcard」發帖，講述身邊一名雙面同學明讚人暗中傷，結果被當場踢爆的事。「妳真的好瘦好羨慕妳哦！」、「好想要變成妳這樣的身材哦～」，樓主指該名女同學每次見到她都會以誇張語氣瘋狂稱讚，身為主角的她未感高興反而困擾。

樓主指這名狂讚她的女同學，平日有和一個同系的學長去健身，後來一次剛好3人同場，就出現了學長當場撕破其虛偽面具的戲劇性一幕。

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被耿直學長一句踢爆，這名虛偽的心機女即時黑臉，樓主感慨：「何謂雙面人？ 我真的是見識到了」，又重申平日有在運動只是沒有健身，才沒有明顯的肌肉線條，又指其體脂率為20%，有點不忿反問網民「我應該不算是泡芙人吧？」

不過追看網民未有認真安慰樓主，反大讚學長做得好，有人認為學長玩踢爆或不是因為耿直，而可能早看不過心機女，才趁人多撕開其假面具。有愛推理人士反而把事件幻想成劇本一樣，質疑心機女根本愛慕學長，而學長又隨時對樓主有意，所以心機女才會死跟學長健身，又出言抹黑樓主，整個推論引來網民大讚。

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