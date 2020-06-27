那些我愛過的人│蘇皓兒短髮激似蘇麗珊　網民嚴選8對撞臉女星

TVB劇集《那些我愛過的人》熱播，帶挈90後小花蘇皓兒（Chloe）人氣急升，成為不少人心中的新女神。而她在戲內的短髮學生妹造型，曾讓不少網民認錯以為是另一女星蘇麗珊，形容兩人無論是髮型或是氣質都非常神似。其實女星撞樣時有發生，回顧一看才發現美人五官特徵原來都好相似，有部分說是雙胞胎姐妹也不為而過。

《那些我愛過的人》讓女星蘇皓兒（Chloe）嶄露頭角。（電視劇《那些我愛過的人》劇照）

蘇皓兒、蘇麗珊傻傻分不清

《那些我愛過的人》早前劇情講述，「姜煜誠」（林文龍飾）向女兒「姜子優」（蘇皓兒飾）說出當年妻子交通意外背後是自殺的真相。戲內蘇皓兒聞言即時一臉震驚，再看到母親自殺前拍下的影片時，更忍不住當場落淚。

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這一幕讓蘇皓兒的演技隨之受到網民肯定，指她雖然年輕、演出經驗不多，但還是掌握到喊戲精要，並且引發觀眾共鳴。不過有網民指最初看此戲時，一度誤以為蘇皓兒是另一女星蘇麗珊，形容兩人短髮時，樣貌與氣質都非常相似，同樣楚楚可憐又可愛。而再看蘇皓兒早年在「陽光檸檬茶廣告」的長髮打扮時，則感覺她酷似有「玉女掌門人」之稱的周慧敏。

有網民指蘇皓兒（左）短髮時，與蘇麗珊（右）好似樣。（資料圖片）

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以下還有7對網民眼中的撞臉女星：

1.湯洛雯、倪晨曦

倪晨曦與湯洛雯的相似度，甚至比各自的親妹還要高。（資料圖片）

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人稱「靚湯」的湯洛雯曾與倪晨曦合作，以差不多款式的衣服、髮型，擺出一樣的甫士拍照，然後於愚人節當日同時發相，要粉絲猜出相中人到底是否自己的偶像。後來二人貼出合照澄清跟大家開了玩笑，指相中人並非自己。

此事讓不少網民驚覺湯洛雯與倪晨曦樣貌似樣，相似度甚至比各自的親妹還要高，大讚她們「幾可亂真！」。有網民更在倪晨曦照片下方留言稱︰「我以為『湯洛雯』是倪晨曦。」

2.夏于喬、宋芸樺

台灣女星宋芸樺、夏于喬被指似「雙胞胎」。（網上圖片）

提及圈中撞樣女星，有網民即時想起台灣女星夏于喬與宋芸樺。二人無論年紀還是出道時間都差距甚遠，長相卻幾乎一模一樣，因此被網民懷疑過是「雙胞胎」，又笑言要分辨她們是比人生還難的事。

3.楊冪、卓亨瑜

卓亨瑜曾於《三生三世十里桃花》任楊冪替身，圖左為楊冪。(微博圖片)

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內地女星楊冪從影多年，其中古裝劇《三生三世十里桃花》、《扶搖》等口碑收視雙雙報捷。但原來劇中楊冪替身卓亨瑜，與楊冪本人相似度好高，二人不論樣貌、身高、氣質及衣著都類同，讓網民暗暗稱奇。

4.劉嘉玲、余詩曼、那英

余詩曼早在參選香港小姐時，便有「小劉嘉玲」之稱。（余詩曼微博照片）

劉嘉玲、余詩曼這一對撞樣女星，年齡相差足足9歲。但有網民指出其實後者早在參選香港小姐時，便有「小劉嘉玲」之稱。不過隨着年紀、閱歷變化，二人的樣貌氣質已不盡相同，甚至有網民表示劉嘉玲老去後，與那英比較似樣。

5.桂綸鎂、馬賽

馬賽昔年有「港版桂綸鎂」之稱。（網上圖片）

雖然前港姐馬賽近年已鮮少出現幕前，但不少網民仍記得她當年有「港版桂綸鎂」之稱，與台灣女星桂綸鎂非常似樣。只是馬賽氣質偏向甜美，而桂綸鎂則氣質較高冷一些。

6.章子怡、童瑤

童瑤（左）與章子怡（右）的撞樣程度好高。（電視劇《如懿傳》劇照／電影《臥虎藏龍》劇照）

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內地清裝劇《如懿傳》去年熱播，戲內飾演「高貴妃」的童瑤因而嶄露頭角，當時不少人一度認錯她是國際影星章子怡，指二人一頻一笑都很相像，若說她們是姐妹也不為過。童瑤本人出道時，更有「小章子怡」之稱，同樣畢業於中央戲劇學院，並且舞功了得。

7.蔣勤勤、孫儷

孫儷（下）甫出道時即指樣貌很像蔣勤勤（上）。（電視劇《海上牧雲記》劇照／電視劇《羋月傳》劇照）

有「瓊女郎」之稱的蔣勤勤成名得早，瓊瑤稱她「輕柔如水靈氣逼人」，並曾為其取藝名「水靈」。孫儷比蔣勤勤出道晚，但甫出道時即指樣貌很像後者，被封有「小蔣勤勤」之稱。後來孫儷在《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛一角，更巧合與蔣勤勤丈夫陳建斌合演夫妻，讓網民不禁戲謔二人除樣貌之外，緣分亦很深厚。