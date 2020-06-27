男童搭小巴4度踩座位企高校冷氣　網民睇到一額汗：好危險

乘搭小巴都要乖乖安坐座位勿亂動，不過最近有網民目擊同車一位小朋友罔顧安全，行車期間站在座位上調較冷氣，其頑皮行為令一眾網民看得一額汗，直言此舉非常危險，「唔跌過唔知驚」。

網民目擊同車一名男童非常百厭，不願坐好之餘，更在小巴行車時4度站上座位，自行調較冷氣。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

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近日有網民於facebook群組「將軍澳主場」上載數張相片，表示周三（24日）下午於將軍澳康盛花園乘搭小巴前往新都城，期間發現同車一名男童非常百厭，不願坐定定之餘，更在小巴行車時4度站上座位，自行調較冷氣，毫無危機意識。

樓主稱，負責看顧男童的外傭懶理，只顧看窗外的風景，僅提醒一次男童要坐好。樓主坦言雖然車速不快，但男童的行為確實危險。

有網民目擊同車一位小朋友罔顧安全，站在座位上調較冷氣，其頑皮行為令一眾網民看得一額汗。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

事件惹來大批網民鬧爆，「其實好危險囉，好彩冇發生意外」、「無論上咩車 第一時間係安全帶」、「啲細路唔跌唔得大」、「有冇搞錯，踩污糟張櫈」。有網民批評外傭疏忽照顧，但亦有意見認為這是家教問題，需要由父母自小教導，「外傭係唔會理你，因為有啲細路根本唔聽姐姐講嘢，出咗事先嚟後悔，喊都無謂」。

（facebook群組「將軍澳主場」）