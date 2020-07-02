日本老翁困水溝　虎斑貓「眼神救人」　獲警嘉許贈貓糧

撰文：李福源
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日本富山縣富山市女子山口昭美本月16日晚在家附近散步，見到一隻雌性的虎斑貓守在路邊，一直瞪大眼睛緊盯着水溝中湍急的水流，她覺得奇怪，於是循其視線看過去，竟然是一名被困水溝的老翁，她馬上報警，成功救回老翁一命。
富山南警察署指出，該隻雌性虎斑貓名叫「可可」（ココ），老翁所跌入的水溝寬約60厘米、深約40厘米，雖然當時水深大概只有15厘米，但水流非常湍急，因此老翁仍很可能有生命危險；當日山口昭美小姐順着可可的視線發現老翁，馬上在附近找人幫忙並報警。
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「也許貓真的有第六感」
警方為了感謝「可可」及參與救援的5名市民，事後特別舉行嘉許儀式，且額外贈送可可一大包貓糧，可可的女主人新田知子坦言對此感到非常驚喜，「很高興貓咪能幫助那位老人家」。
網民異口同聲大讚可可，留言稱「可可在頒獎儀式上表情太可愛了」、「這個故事實在很溫馨，我感到世間有愛」、「我不得不相信，也許貓真的是有第六感」、「我猜可可前生應該是一名充滿正義感的警長」。
富山市の用水路に倒れていた高齢の男性に気づいて救出したとして、猫の「ココ」と救助に携わった５人に警察から感謝状などが贈られました。— NHKニュース (@nhk_news) June 27, 2020
「ココ」が用水路をじっと見つめていたため、用水路を確認したところ、仰向けに倒れて動けなくなっていた高齢の男性を発見しました。https://t.co/9nZqHfXboY pic.twitter.com/CiVIty5keO
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