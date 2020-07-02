日本老翁困水溝　虎斑貓「眼神救人」　獲警嘉許贈貓糧

日本富山縣富山市女子山口昭美本月16日晚在家附近散步，見到一隻雌性的虎斑貓守在路邊，一直瞪大眼睛緊盯着水溝中湍急的水流，她覺得奇怪，於是循其視線看過去，竟然是一名被困水溝的老翁，她馬上報警，成功救回老翁一命。

富山南警察署指出，該隻雌性虎斑貓名叫「可可」（ココ），老翁所跌入的水溝寬約60厘米、深約40厘米，雖然當時水深大概只有15厘米，但水流非常湍急，因此老翁仍很可能有生命危險；當日山口昭美小姐順着可可的視線發現老翁，馬上在附近找人幫忙並報警。

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「也許貓真的有第六感」

警方為了感謝「可可」及參與救援的5名市民，事後特別舉行嘉許儀式，且額外贈送可可一大包貓糧，可可的女主人新田知子坦言對此感到非常驚喜，「很高興貓咪能幫助那位老人家」。

網民異口同聲大讚可可，留言稱「可可在頒獎儀式上表情太可愛了」、「這個故事實在很溫馨，我感到世間有愛」、「我不得不相信，也許貓真的是有第六感」、「我猜可可前生應該是一名充滿正義感的警長」。