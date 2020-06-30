貓貓眼球生腫瘤致面容變形　袁文傑探望打氣　網民集氣祝手術成功

貓貓Luzen因眼球腫瘤，導致面部腫大變形，近日需接連接受兩次手術，網民都紛紛在其facebook專頁留言集氣祝褔，連出名愛貓的藝人袁文傑日前亦聯絡其主人，專誠探望Luzen為牠打氣。

袁文傑表示看到Luzen努力求存被牠的生命力感動，亦呼籲大家要愛護小動物。（袁文傑fb圖片）

袁文傑在facebook發文，表示一個偶然機會下，在「天下貓貓一樣貓」群組看到Luzen的消息，知道Luzen快要做手術，有不少風險。由於他自己也是愛貓之人，因此身同感受，「只要看見小毛孩開開心心，仍然對食物很踴躍，看似平凡不過，但也是作為主人的最大祈求！Luzen此刻很努力，他的主人也是，就是這種心情，我，不久前，也曾經歷過」。

因此幾天前袁文傑傳信息到Luzen的fb專頁，希望可以前往探訪。袁文傑表示看到Luzen努力求存被牠的生命力感動，亦呼籲大家要愛護小動物。另外，Luzen將要進行另一次手術，他為Luzen打氣，「一定要撐住呀！」

Luzen左眼出現惡性腫瘤，大到有6cm，本月11日接受了一次手術後眼睛腫大明顯消減。（Luzen fb圖片）

Luzen左眼出現惡性腫瘤，大到有6cm，令牠面容扭曲，亦令牠視力大減，Luzen於本月11日已接受了一次手術，手術後眼睛腫大明顯消減，不過醫生說癌細胞無可能完全切除，亦建議在7月進行第二次手術，清除眼球後的腫瘤及脫走3隻已被腫瘤推鬆的牙齒。

不少網民紛紛為Luzen集氣，「Luzen好多人都幫你加油，要食多啲雞肉，增強體力，先會加快康復，每日都會幫你加油」、「祝福Luzen運氣滿滿過下一關」，亦有網民大讚袁文傑有愛心，「游生（袁文傑）游太（張潔蓮）都是愛貓之人」。