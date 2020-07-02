台妹Mita靠一條舊片爆紅？黑色貼身背心曬身材　扮嘢跑姿反成焦點

台灣能量飲料有一定的市場，這也讓廠商樂於砸錢找明星代言拍廣告。繼半年前一支能量飲料廣告在網路瘋傳後，有人也在該頻道找出另一支台灣正妹健身篇的廣告影片，而且這支觀看次數直接狠甩林莎。

台妹林莎、Mita性感廣告逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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YouTube頻道「三洋維士比集團WHISBIH」在2019年12月上傳2支「健身篇」廣告影片，一支是最近被網友分享的「林莎Lisa」拍攝的，影片中的林莎穿著白色運動內衣，隨著鏡頭忽近忽遠後，片中女主角就嬌瞋的對鏡頭說「吼！不要光是看啦，快來跟我一起運動啊！」接著就帶出影片所要主打的商品內容。

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這支影片至今創下66萬點閱次數，不過頻道中還有一支遊戲實況主Mita拍攝的健身篇，這支觀看已經高達134萬2818次，可以看到Mita穿著黑色運動背心運動，尤其在22秒的時候練臀腿的動作、37秒跑步後疲累說著「不行了！不行了！」的片段更為網友津津樂道，而Mita身上也能看到汗水的痕跡，可以感覺Mita真的很認真在跑步。

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