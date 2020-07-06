意國街頭公然燒貓　冷血男稱冇錢食飯　路人怒斥：但你有錢買煙

意大利托斯卡納區（Tuscany）利佛諾省（Livorno）一名男子竟在車站旁邊空地上生火，公然烤熟一隻貓來吃，片段公開後網民紛紛怒斥「根本是虐待動物」；警方表示，涉事男子已被捕，現仍在調查其有否直接殺貓，一旦罪成可被判入獄4個月至2年。

聯盟黨（Lega Nord）女議員塞卡迪（Susanna Ceccardi）上月30日把有關片段上載到Facebook，顯示一名男子在處理一具被烤得焦黑的貓屍，一名途經女子見狀上前喝斥「我們不會煮貓來吃」，男子辯稱「我沒錢買吃的」，女子罵道：「你要是肚餓，應該去工作賺錢，我看你有錢買煙，但無錢買麵包，真的是個可憐又可恥的人！」

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居民曾投訴聞到刺鼻氣味

塞卡迪形容燒貓男的行為極度殘忍，而當日更有民眾投訴指車站附近冒出濃煙，且傳來刺鼻的氣味；據稱當日現場有人嘗試阻止燒貓男，可惜無法成功。

傳媒報道，燒貓男年齡大約20歲，暫未知是當地居民或外來移民。大批網民表示強烈不滿，留言稱「這種人不配活在文明世界，根本就是野蠻」、「不將他驅逐出境，難平眾怒」、「貓貓生前到底遭受了多大的痛苦？實在無法想像」。