處女座性慾強？G Cup熊熊認好色：每天一次也OK！自揭兩大敏感帶

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台灣藝人熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯的好身材，近年來積極挑戰主持和演戲受到粉絲支持，日前和宛宛兒討論到性方面話題，大方承認自己對男友就會很好色，只要對方要求每天一次的頻率也是很OK。

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宛宛兒透露身邊處女座的男生都好色，同樣身為處女座的熊熊認同也承認自己好色：「我覺得每個星座男生都很好色，可是好色很OK，你不要亂色就好，內射就要負責。」她認為性是感情的調劑品，自己對男友很好色且對方如果要每天一次也很OK。

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雖然熊熊這樣說，但個性害羞所以也不會非常主動，通常都會用暗示的方式讓男友了解需求，而她認為水瓶座的男女生是最不好色的，最後談到「胸部大的女生性慾比較強」，害羞笑說自己是這樣沒有錯，並透露了敏感帶是耳朵和脖子，偏好體位是在上面。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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