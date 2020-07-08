處女座性慾強？G Cup熊熊認好色：每天一次也OK！自揭兩大敏感帶

台灣藝人熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯的好身材，近年來積極挑戰主持和演戲受到粉絲支持，日前和宛宛兒討論到性方面話題，大方承認自己對男友就會很好色，只要對方要求每天一次的頻率也是很OK。

「胸部大的女生性慾比較強？」點圖看G Cup熊熊點樣講▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

宛宛兒透露身邊處女座的男生都好色，同樣身為處女座的熊熊認同也承認自己好色：「我覺得每個星座男生都很好色，可是好色很OK，你不要亂色就好，內射就要負責。」她認為性是感情的調劑品，自己對男友很好色且對方如果要每天一次也很OK。

相關圖輯：台女星曬好身材竟是錯？低胸盪漾玩遊戲被批觀感差 熊熊咁回應（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

雖然熊熊這樣說，但個性害羞所以也不會非常主動，通常都會用暗示的方式讓男友了解需求，而她認為水瓶座的男女生是最不好色的，最後談到「胸部大的女生性慾比較強」，害羞笑說自己是這樣沒有錯，並透露了敏感帶是耳朵和脖子，偏好體位是在上面。

點圖看更多G Cup女星熊熊性感美照▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】