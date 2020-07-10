台版的士車CAM事件？兩女火車纏綿驚現「高潮腳」　網民：好投入

搭乘大眾運輸工具時，可能會遇見小孩吵鬧、霸占座位等困擾情形，然而日前台灣就有一名男網友在Dcard發文分享他遇到的超傻眼狀況，許多網友聽聞也紛紛直呼「真的太誇張了」！

男網友提到，當時他人在火車上，由於放暑假了，要回學校的人也不多，所以車上也沒什麼人，但剛好有2個女生坐在他隔壁座位，一開始看影片卻不戴耳機，吵吵鬧鬧，就令他不太能接受了。

兩女台灣火車纏綿驚現「高潮腳」？（點圖放大▼▼▼）

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貼文一出，引起網友熱議，有網友也表示氣憤「好妨礙風化喔哈哈哈哈哈」、「真的是有夠誇張」、「看到那個腳踩在上面我就不行」、「幾歲還這樣」，「你這樣拍的明目張膽， 他們都還沒發現，會不會太投入了啊」還有網友酸「看來是水上芭蕾的選手」；另外，也有網友建議「簡訊到台鐵客服（0921-765125），會有人通知車長過來處理」、「火車上都有申訴專線，簡訊給他傳出去就對了，車長會馬上出現」。

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