雞排妹自揭日本工作慘況！連續18小時做唔停　拍片拍到內褲掉下來

鄭家純（雞排妹）18歲簽給東京經紀公司5年，從完全不會講日文、苦讀語言學校，到可以登上V6節目，辛酸血淚外人難以想像，雞排妹在YouTuber米鹿節目提到，赴日本發展曾經累到「內褲掉下來」，直呼：「那時候很天真單純。」

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雞排妹2年前在日本遊學，和一間媒體合作，約好每週推出一支Vlog，「那時候很天真單純，反正我（以為）就是去拍素材，結果租屋處Wifi太弱，50g檔案完全傳不過去，被迫要學習剪片」。

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雞排妹光是應付上課、寫功課、準備考試，就忙到晚上11點，剪片又剪到凌晨4點，每天生活超地獄，假日2天全耗在拍片，讓雞排妹短短1個月瘋狂暴瘦，「有一天洗完澡內褲掉下來」，才驚覺整個人脫形。

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在日本打滾八年，雞排妹直言所有關於日本「那些不好的批評都是對的」，以她18歲第一次簽約的慘痛經驗為例，當時她不會日文，很常亂發脾氣，新人又什麼都不懂，導致和日方工作人員不和，「公司都帶我去吃最便宜最難吃的店」，她收工也不敢亂跑，有種童工被在地人剝削之感。

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但雞排妹掰了舊東家後仍積極探路，親自一家一家拜訪公關公司和出版社，終於在去年8月順利簽約，她訂下目標，2019年一定要上全國放送的日本節目，結果12月真的登上V6節目，完成1個里程碑。

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為了展現在日本發展的決心，雞排妹從去年8月到今年3月，拚命台日2地跑，甚至算出從台北家門口抵達東京家門口，最快可以5個半小時趕到，她也表示，因為不想「被人家講你就是沒念大學，才會如何如何」，所以一定要拿到語言學校的文憑。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】