大隻佬上巴士驚叫：X街啦，無戴口罩　一個反應觸發好人好事

本港近日掀起新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，本地確診個案連日達雙位數，個人防疫絕不可鬆懈！出名充滿愛的大埔區，有街坊昨日在網上分享家人在巴士上的經歷，指有大隻佬上車後驚覺未戴口罩，爆出一句「X街啦，無戴口罩」，隨即「低聲下氣」問旁人有否口罩出售，最後獲樓主家人送贈口罩。不少網民看完帖文大讚這件「好人好事」，更以「鐵漢柔情」形容該名有禮貌的大隻佬。

新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情來勢洶洶，巿民外出都會戴口罩。（資料圖片）

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樓主在facebook群組「Tai Po大埔」發帖稱，家人昨早乘坐271號巴士時，見到一名滿身煙味的大隻佬在廣福道上車，原本家人沒有為意，但後來聽到一句「X街啦，無戴口罩」，未幾該名大隻佬轉過頭來，「低聲下氣」地問樓主家人：「唔該，可唔可以買（賣）個口罩畀我？」

樓主表示，由於工作關係，家人習慣多帶數個乾淨口罩出門，以備不時之需，看到大隻佬的情況，便免費送了一個口罩給他，對方亦有禮貌地說「多謝晒你」，場面非常窩心。帖文最後不忘呼籲，近日新冠肺炎疫情失控，市民應做好個人防疫，「天氣熱會出汗，一定要袋定多幾個口罩喺身」。

樓主指家人習慣多帶口罩出門，意外促成一件好人好事；樓主亦呼籲，香港最近天氣炎熱，市民謹記要「袋定多幾個口罩喺身」。（資料圖片）

帖文一出，隨即吸引大批網民讚好，除了大讚是「好人好事」外，不少更開玩笑指大隻佬「鐵漢柔情」，留言讚賞「大隻佬都幾好禮貌啊」、「溫柔的大隻佬」。另外有網民分享自身經歷，指過去也曾被巴士乘客問有否口罩出售，當時亦直接送了一個給對方，坦言「直接分享就最好，香港人互相幫助」，鼓勵市民在目前這個非常時期，可多帶口罩防身，同時幫助有需要的人。

（facebook群組「Tai Po 大埔」）

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