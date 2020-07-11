哈薩克患肺炎者死者暴增惹猜疑　一文看清疫情發展　世衛咁解釋

一波未平一波又起？中國駐哈薩克大使館周四（9日）發出公告，指當地出現「不明肺炎」，僅6月死亡個案高達600多宗，更稱「該病的死亡率遠高於新型肺炎」，因而一度引起全球關注及恐慌，擔心新冠肺炎以外再有新病毒出現。不過，哈薩克當局隨即駁斥有關說法是「假新聞」，又指相關病例很可能是新冠肺炎疑似病例，並非有新的「不明肺炎」出現，而世界衞生組織亦就事件作出回應，其後中國駐哈薩克大使館亦修改了公告內容。

哈薩克近期肺炎病例增長，世界衛生組織推測可能同樣是新冠肺炎病毒所致。（Reuters/資料圖片）

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中國駐哈薩克大使館周四在官網上發布題為《提醒在哈中國公民注意防範不明肺炎》的公告，引述當地媒體指6月中旬哈薩克3地肺炎病率，較同期顯著上升，截至目前有近500人感染，30多人病危。公告又引述數據指，今年上半年，哈薩克的肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，呼籲國民提高防範意識，降低感染風染。公告隨即引發廣泛關注，而「哈薩克斯坦出現不明原因肺炎」更一度登上微博熱搜榜，而外國媒體亦跟進當地情況。

不過，哈薩克在翌日隨即反駁有關消息，在官方facebook強調中國媒體報道是「假新聞」，否認該國出現致死率高過新冠肺炎的「不明原因肺炎」，並指「那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例」。

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世衞緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）於昨日（10日）亦表示，哈薩克新冠肺炎有上升趨勢，意味很多個案實際是未確診的新冠肺炎病例，世衞現時正研究篩檢的質量，以及當中某些「不明肺炎」病例是否由新冠肺炎的假陰性結果導致。

經當局澄清後，中國駐哈薩克大使館已將早前的告示作出更改，標題中「不明肺炎」修改為「肺炎」，「該病致死率遠高於新冠肺炎」的表述亦已刪除。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受央視新聞專訪時亦指，從報告統計數字來看及流行病學考慮，哈薩克的疫情應該是新冠肺炎可能性比較大。

哈薩克是中亞國家中新冠肺炎疫情最為嚴重的國家，據哈通社報道，截至周五（7月10日）該國至今已有超過5.4萬人確診，死亡人數264人。

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