老公婚後寧願睇靚女直播唔行房　36歲再婚港女心碎：忍得好委屈

婚姻關係需要夫婦雙方一同付出維繫，若只有一方單方面付出只會令感情轉淡。有女性網民日前發文訴苦，稱6年前離婚後結識現任丈夫，本以為遇上真愛，沒料再婚1年半後，發現丈夫寧願花時間看網上直播或女性朋友動態，也不願與她發生關係，即使溝通過後亦未有改善。 樓主大嘆，原本很想與丈夫生小朋友，現時已完全打消念頭，更感覺如獨自經營婚姻，不禁問其他網民：「我係唔係一個人會開心過成日喺度等呢個男人嚟呵我錫我？」

有再婚女網民大呻，與現任丈夫結婚後一年半已覺得感情轉淡，考慮應否分開。（《夫妻的世界》劇照）

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該名36歲女網民早前於「親子王國」討論區以「已經離過一次婚，係唔係我唔適合結婚」為題發文，指6年前因男方外遇而離婚，之後結識了現時44歲的丈夫並已結婚1年半。她原以為感情生活會再次光明，不料婚後才發覺「佢並唔係真係咁愛自己」，認為夫妻感情已非常冷淡，甚至有「得自己一個經營呢段婚姻」的感覺，擔心長此下去會再次離婚收場。

樓主不諱言，性生活是夫妻之間的最大問題，稱一向明白也理解丈夫愛看AV，但婚後才知道對方經常看直播程式，又發現對方「wechat一路都成日睇佢以前add落嘅女仔朋友圈」，即使溝通過也沒有改善，「試過傾，佢話睇下又唔係出軌」。

樓主不諱言，性生活是夫妻之間的最大問題，即使溝通過也沒有改善。（《夫妻的世界》劇照）

丈夫一度承諾不會再看相關相片或影片，不過樓主後來又發現「佢開住個女仔張相」令問題再現，「嘈咗2年，我諗再嘈都唔會有咩改變」。她心淡稱，在婚姻關係中，「忍下一樣、忍下一樣，就忍得好委屈」，指曾經很想與丈夫生小朋友，惟現時卻打消念頭，「我唔想害個小朋友，亦都唔想搞到自己人唔似人」。

樓主更表示，現正認真考慮是否應該繼續經營這段婚姻，指回想起來，當初是丈夫父母催婚，再「遇着我又樣樣都就佢，佢個個屋企人又好鍾意我」，才會順理成章結婚。她又說，丈夫雖有穩定職業及收入，但性格「唔會企喺人哋角度諗」，曾試過當她放工趕去買餸煮飯後，丈夫才突然稱放工後會與同事「飲杯嘢先」或「掟鏢」，令她白等一場。

帖文引來大批網民回應，有人質疑樓主與丈夫的房事問題與直播或其他女性有關，「佢係太沉迷網上定係對你真係無興趣，平時有無打扮keep下自己？」、「如果你哋婚前婚後都少行埋，而又肯定對方冇出軌，會唔會係你先生生理上有問題/障礙？」。

另有網民一針見血指出，樓主並非害怕再次離婚，反而是對丈夫及雙方感情感到不捨，勸她要想清楚，「你地問題唔係點去『磨合』，係你點去『迎合』對方，完全瞓身『迎合』維持段婚姻有咩意思？」、「其實我睇到你嘅生活係以老公為中心點，你做一切都係先諗老公再諗自己！你咁樣圍住佢來行，你就會無咗自己」。

樓主最後回覆一眾網民，指現時與丈夫「見到面都冇乜交流，而佢又無乜所謂咁」，經考慮後「會用啲時間畀自己準備離開」，待冷靜好就會向對方提出，又指「都係時候要愛自己多啲喇」。

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