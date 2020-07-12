港疫情爆發　一文看清防疫關鍵：3大播毒位、20個隱藏病毒陰濕位

本港新冠病毒肺炎個案近日急增，多名專家都形容出現社區大爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時情況是本港出現疫情以來最嚴重，並指「有點失控」；港大醫學院院長梁卓偉亦指，病毒已變種，傳播力增加，一個患者可傳染3至4人，本港現時才真正面臨持續的新冠病毒本地爆發。

港大微生物學系講座教授袁國勇直指本港疫情比以往嚴重，市民更出現抗疫疲勞，慢慢失去防疫意志，很多食肆人頭湧湧，導致出現小型爆發，他呼籲市民要做好個人防疫，包括乘搭巴士、的士要佩戴口罩；要吃煮熟的食物，盡量買外賣。