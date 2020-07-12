港疫情爆發　一文看清防疫關鍵：3大播毒位、20個隱藏病毒陰濕位

撰文：向樂高
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本港新冠病毒肺炎個案近日急增，多名專家都形容出現社區大爆發，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時情況是本港出現疫情以來最嚴重，並指「有點失控」；港大醫學院院長梁卓偉亦指，病毒已變種，傳播力增加，一個患者可傳染3至4人，本港現時才真正面臨持續的新冠病毒本地爆發。
港大微生物學系講座教授袁國勇直指本港疫情比以往嚴重，市民更出現抗疫疲勞，慢慢失去防疫意志，很多食肆人頭湧湧，導致出現小型爆發，他呼籲市民要做好個人防疫，包括乘搭巴士、的士要佩戴口罩；要吃煮熟的食物，盡量買外賣。
港大微生物學系講座教授袁國勇則指，本港疫情比以往嚴重，很多食肆人頭湧湧，導致出現小型爆發，市民仍要做好個人防疫。（資料圖片）
其實新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。
個人防疫措施全部睇清： １．3大高危播毒位
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↓↓↓20個易藏病毒的日常陰濕位↓↓↓
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２．戴口罩 勤洗手
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３．減少出外用餐
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４．新冠肺炎症狀
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