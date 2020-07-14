女子偕兩童涉荃灣夾公仔場偷店貓　警登門救貓拘兩女

對於寵物主人來說，毛孩走失可能是最可怕的事。早前有網民在荃灣花園商場一間夾公仔店發現夾公仔機內竟有一隻貓，惹虐貓疑雲，後來才揭開貓咪身份是店貓「GetGet」。近日該店店主於facebook群組「走失協尋(狗/貓)香港 LOST AND FOUND (DOG & CAT) HONG KONG」發文並貼出閉路電視片段，稱GetGet疑被一家三口強行放進手推車帶走，至今下落不明，令他非常擔心，只好報警及懸紅尋貓，警員最後接報在一單位內成功將GetGet救出，並以涉嫌盜竊在屋內拘捕兩名女子。

荃灣花園商場一間夾公仔店的店貓「GetGet」近日疑被偷走，店主公開閉路電視片段，可見貓咪疑被1名女子及2名同行小童帶走。（受訪者提供）

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GetGet被偷經過的相片及影片獲網民瘋傳，主人接受《香港01》訪問時表示，GetGet於上周六（11日）下午約5時40分被帶走，他發現時已即時報警，正等待進一步調查，懷疑偷貓者是同樣居於荃灣或大窩口的街坊。

從主人的閉路電視片段可見，事發時一名身穿藍色上衣及短褲的女子，帶同兩名分別約10歲的女童及4歲的男童進入店內，當時3人並無異樣，亦沒有刻意掩飾身份，而店中也有其他客人正在夾公仔。

GetGet被偷過程逐格睇↓↓↓

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兩名小童先與躺在地上休息的GetGet玩了一會，其間可看到GetGet一度跑走，惟兩童繼續尾隨牠。另一片段則看到，女子手持保溫袋東張西望，疑在留意店舖的閉路電視位置，之後站到店內角落。她之後與同行女童蹲於公仔機前作掩飾，合力將GetGet放於手推車上的黑色保溫袋內，男童亦走近查看，完成後3人拉上拉鏈，直接拖走手推車離開店舖。

主人指出，翻查閉路電視後發現犯案過程不足5分鐘，認為帶同小童偷貓行為非常可恥，稱GetGet猶如其子女一樣，明言：「我一定會用生命去搵你！」因此他發出尋貓懸紅，獎金為$2000至最高$10萬，期望可得到更多GetGet的消息。

他之後再更新指，收到消息得知疑似偷貓者的住址，在警員的陪同下上門了解，一開門便發現GetGet在屋內一個貓籠裏面。最終警員以以涉嫌盜竊當場拘捕兩名女子，同時將GetGet救回帶到警署。

GetGet一向是受歡迎的「貓店長」：

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