消委會罐頭魚測試報告　營養成分逐款睇　幾多款係5星之選？

新冠肺炎疫情反彈，市面再掀搶糧潮，各種罐頭成為市民解決三餐的方便之選。消費者委員會出版的新一期《選擇》月刊，檢測了市面46款罐頭魚樣本，發現當中全部均含不同種類和含量的金屬污染物，而當中2款則屬「高鈉」（每100克超過600毫克鈉），建議消費者不應過量進食。即按下圖一次過睇清46款罐頭魚的營養成分！

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↓↓↓鯪魚罐頭↓↓↓

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消委會去年12月至今年1月搜集了46款常見罐頭魚樣本，包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，測試魚部分的安全程度及營養素含量。安全測試包括金屬污染物、食物中禁用的染色料等。

結果顯示，所有樣本均含有金屬污染物，其中沙甸魚罐頭受金屬污染物和多氯聯苯污染的程度較鯪魚及吞拿魚罐頭高。檢測同時發現，所有罐頭魚樣本均含豐富蛋白質，其中罐頭鯪魚的平均鈣質含量屬3類罐頭魚中最高。

↓↓↓沙甸魚罐頭↓↓↓

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↓↓↓吞拿魚罐頭↓↓↓

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46款罐頭魚樣本中，有12款達到食安中心的「高鈉」食物參考水平（每100克超過600毫克鈉），包括全部鯪魚罐頭，其餘為4款醬汁浸沙甸魚及1款油浸吞拿魚的魚部分亦屬「高鈉」。以包裝上標示鈉含量最高的樣本「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚為例，如一次過食完整罐，攝入的鈉含量比只食用魚部分高逾2倍，約為880毫克，已超過世衞建議成年人每天攝取鈉上限（2200毫克）的4成。

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