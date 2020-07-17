網約車平台Gokada創辦人紐約豪宅內遭肢解　警到場電鋸仍插著電源

尼日利亞網約車應用程式「Gokada」的33歲孟加拉裔行政總裁兼創辦人薩利赫（Fahim Saleh），周二（14日）被發現陳屍在紐約曼哈頓的豪宅內，遺體慘遭斬首及肢解，現場遺有一把仍接駁著電源的電鋸。

案發單位是薩利赫在一年前購入自住，警方當日是接獲薩利赫家人報案，要求派員前往單位調查，警員約在下午3時30分抵達現場，發現薩利赫遭肢解，頭顱、雙臂及膝蓋以下被截去，殘肢裝入多個大塑膠袋中，同時找到一把仍接駁著電源的電鋸，上面沾有血跡，相信是用來分屍；有警員形容薩利赫的死狀「慘不忍睹」。

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疑遭撞破 兇手倉皇逃去

警方翻查大廈的閉路電視，見到薩利赫當日下午返回寓所，一名穿西裝、戴上手套和黑色口罩的男子拿著手提箱尾隨，並與薩利赫一同步入電梯，當時薩利赫面露疑惑之色，而一出電梯二人就開始扭打。警方表示，根據現場環境判斷，相信疑兇是一名職業殺手，但在處理屍體期間剛巧遇到薩利赫的家人上門，懷疑因此倉皇從大廈維修用的出入口逃去。

薩利赫是孟加拉移民之子，中學時期已成立了自己第一家公司；2015年有份創辦總部設在孟加拉的網約車平台「Pathao」，公司市值約一億美元，此平台在孟加拉與尼泊爾頗受歡迎。

年前，薩利赫在非洲最大的城市拉各斯（Lagos）投資創辦網約電單車平台「Gokada」，車隊去年已擁有逾千部電單車，但當局較早前禁止電單車載客收費，公司業務因此遭到打擊。「Gokada」對薩利赫去世深表哀悼，並讚揚他一位出色的領導者。