台男咳唔停竟非新冠肺炎？進食困難暴瘦8kg　醫生一驗揭恐怖真相

有句俗話說：「醫生怕治嗽」，意思是咳嗽是難治療、找原因的。一名58歲台男，本身是老菸槍常常乾咳，被診斷出慢性肺阻塞，服藥都沒效，接著又因為胃食道逆流吃了3、4個月的藥，有次還無故染上肺炎住院，後來感覺咳嗽症狀加劇，且食物無法下嚥，短短幾個月內狂瘦8公斤，就醫照胃鏡結果讓醫生看傻。

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台灣肝膽腸胃科醫師張振榕指出，咳嗽最難醫好，常見的3大原因包括胃食道逆流、鼻涕倒流、小兒氣喘等慢性咳嗽所引起，有經驗的醫師都會先朝這3方向檢查，有時卻也會踢到鐵板。他在《醫師好辣》節目中分享，曾收治一名58歲老菸槍，常常乾咳而至胸腔科看診，被診斷為慢性阻塞性肺病，開藥服用卻都沒效。

由於吃藥都沒效，男子上網搜尋，發現假如是吸菸所引起的咳嗽會有痰，但自己都是「乾咳」，加上常常胃食道逆流、胸悶不適，因而轉診腸胃科，服用3、4個月藥物都沒好，有次甚至無緣無故染上肺炎而住院，就連醫師也找不出病因。出院後的他驚覺咳嗽症狀越來越厲害，就連進食都出現狀況，可以喝水卻無法吃東西，回想起近幾個月生病後狂瘦了8公斤，再度找上腸胃科醫師。

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收治個案的張振榕表示，綜合先前的診斷，已經排除肺部疾病，「胃食道逆流大概也不是，又變瘦、吞不下東西一定是食道有怎麼樣。」一問才發現，男子先前因為害怕照胃鏡而拒絕醫師的檢查，可能因此遺漏食道的變化，最後苦口婆心相勸，結果一照胃鏡，發現已經是很後期的「食道癌」，讓他超震驚。

張振榕解釋，由於食道已出現阻塞，使得食物吞不下去，檢查食道才發現癌細胞已經往外擴散，「食道跟氣管其實靠在一起，一前一後，食道癌的腫瘤就吃穿了食道，然後又把氣管吃穿了」，使得食道與氣管中形成樓管，因此只要一進食，食物就會從食道直接跑到肺部，因而引發吸入性肺炎。

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男子最後因為罹患末期癌症而轉至醫學中心做後續的治療，張振榕說，必須要進行電療及化療，並且還要在食道放支架將破洞擋住，避免食物一直跑到氣管。他也強調，「他的咳嗽是乾咳、沒有痰，跟抽菸其實沒有關係。」

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