前AV女優揭百人斬真相　狂拍5套作品零休息　上原亞衣當場崩潰

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前AV女優上原亞衣是不少男人的「幻想」對象，引退後也積極發展個人事業，轉行當起了YouTuber，近日她分享過去的拍片經驗，印象最深的是「百人斬」的引退作品，但拍攝時卻有不好的經驗，她當場發飆暴怒，也讓人一窺女優辛苦的工作內幕。

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就連AV達人一劍浣春秋也表示，當時負責企劃的片商事後也證實，當天上原亞衣暴走時真的很兇，讓他相當意外平時看起來溫柔的女優，原來一生起氣來才是最可怕的，也很好奇上原亞衣到底發狂到什麼程度。

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上原亞衣19歲時踏入AV界出道，黑色長髮就像清純偶像，電眼擄獲大票男性的心，火速走紅，人氣超越當紅的吉澤明步、Rio、紗倉真菜等人。

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她和其他AV女優一個月拍一部的作法不同，而是沒有工作限制，以「企劃單體女優」活躍，因此拍了1000支以上的AV，最忙的時期，一個月有25天都在拍攝，身體雖然還撐得過去，但是經常發高燒，過著一邊進出醫院一邊工作的日子。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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