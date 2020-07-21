清潔龍阿德Po「性感照」震驚網民　曲線講滅蚊　帖文不足一天被刪

「輕輕咬你耳朵，莎朗嘿喲，快看我的調皮視頻！」這段充滿挑逗誘惑意味的「成人版」文字，配上一幅性感女孩「伊伊」的泳衣照，竟然出自食環署吉祥物「清潔龍阿德」的facebook專頁，一度引起被黑客入侵疑雲。帖文震驚過萬網民，按下連結發現原來是有關登革熱白紋伊蚊的資訊，令人一秒失笑，大讚真識玩，不過帖子上載不足18小時，整個po竟消失得無影無蹤，網民猜測是否已刪po。《香港01》已電郵食環署查詢，正等候回覆。

「清潔龍阿德」fb上載一張穿得比較清涼的少女照片，抱着一個西瓜造型水泡，輕咬太陽眼鏡框，感覺挑逗。（「清潔龍阿德」fb截圖）

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食環署吉祥物「清潔龍阿德」不時在fb專頁上載「抽水post」，相當受網民歡迎，昨日（20日）晚上就突然出現令人嚇一跳的帖文。只見阿德fb上載一張穿得比較清涼的少女照片，抱着一個西瓜造型水泡，輕咬太陽眼鏡框，感覺挑逗。帖文還加上疑似宣傳成人影片的文字，「您好，我叫Aedes albopictus伊伊，我住在一個草地旁邊。 要約直接見面嗎？輕輕咬你耳朵，莎朗嘿喲，快看我的調皮視頻」，並附載一條連結。

清潔龍阿德在帖文下方留言稱：「請問管理員在哪？」、「Error 404」、「發生咩事？邊個咁整蠱？電腦被hack呀」等，令網民一度懷疑是否有「小編」在家工作期間出事，或是被黑客入侵，更擔心按下連結會中毒。不過鬼馬的阿德最終揭開真相，指連結內文其實是登革熱資訊，而「Aedes albopictus」這名字則是白斑伊蚊的英文學名。

清潔龍阿德今年父親節在facebook專頁上發出惡搞澄清，出名跳脫。（facebook專頁「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」圖片）

超創新的出post方式引起網上熱議，不少網民都大讚傑出公關，「阿德識食喎」，亦有人稱差點被騙倒。惟帖文上載不足18小時，就在專頁消失了，相信是被刪除下架，《香港01》正就事件向食環署查詢。

同場加映！（香港01製圖）

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