疫情持續肆虐　專家警告或要推禁足令　香港人最關心係點樣XX！

新冠肺炎疫情第三波殺入香港，本地確診人數連續多日錄得雙位數，令港府急於推出「加辣版」限聚令。多名專家日前警告，如疫情持續不受控，或有需要推行「禁足令」（lockdown，又稱居家令）。過去數月面對大型傳染病均能自由外出的港人對此感到陌生不足為奇，因此不少人看過新聞即搜尋相關詞語，然而翻查熱門相關搜尋數據，提起禁足令，原來香港人最關心的是這一件事！

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兩名專家許樹昌、袁國勇警告疫情嚴峻，港人或需首次面臨因大型傳染病而發出的禁足令，不少網民得知消息紛紛「做功課」，搜尋相關資料。從Google Trends數據可見，「禁足令」一字的網絡熱度自前日（19日）行政長官林鄭月娥提出「不排除情況惡化會再出招」時已增加，至昨晨兩名專家警告後更是急升，於昨午1時及昨晚7時達到高峰，估計是網民看過新聞後搜尋相關資料的結果。

「禁足令」一字的網絡搜尋熱度於兩日內急升。（Google Trends截圖）

記者整合兩大討論區包括「連登」及「親子王國」的網民意見，發現昨晨兩個有關禁足令的帖文中，「返工」同樣成為最熱門討論字詞之一，共出現32次，其次則為與防疫措施討論相關的「禁足」（共23次）、「政府」（共9次）、「屋企」（共7次）及「香港人」（共7次）等。另有網民的關注點落於擔心禁足令推行期間難以外出購買食物，令「買餸」、「超市」等字詞亦有上榜。

連登討論區帖文與「禁足令」相關的熱門討論詞：

親子王國討論區帖文與「禁足令」相關的熱門討論詞：

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，第三波新冠肺炎疫情持續嚴峻，如連續一周有三位數的確診個案，公營醫療系統會面臨「爆滿」危機，在這情況下如大批市民繼續外出或需實行「禁足令」。

而香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦警告，如疫情在「加辣」防疫措施推出7至14日後仍繼續幾何級上升，港府「可能真係要諗下lockdown（居家令）」。

同場加映：各地「禁足令」措施

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