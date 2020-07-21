港水域2月內3現「地震魚」　專家指不尋常：皇帶魚打橫游已有危險

俗稱「地震魚」的深海生物皇帶魚，本不該在淺水的本港海域出現，但過去2個月內，香港海域已先後發現3條皇帶魚屍體，是否預示有「凶兆」？香港魚類學會會長莊棣華表示，本港海域短期內發現3次罕見的皇帶魚，形容情況不尋常，相信是皇帶魚的棲息地「出咗問題」，又指皇帶魚是深海魚類，正常情況下是垂直移動，如「打橫游」即是危險警號，未能返回深海位置就有生命危險。他指皇帶魚與地震未必有必然關係，毋須過份猜測。

巿民高先生上周六（18日）在西貢火石洲發現逾10呎長的皇帶魚屍體，當時魚屍仍十分新鮮，估計死去不久。（受訪者提供）

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過去2個月內，本港最少已發現3條皇帶魚，其中5月下旬，有網民於facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」貼出圖片，表示於南丫島模達灣發現一條已變白的皇帶魚屍體，估計已死去多天，該魚身長幾乎等於半個成年人般長。其後有網民表示，該段期間在西貢黃石沙灘浮潛時，於淺水海底發現皇帶魚屍體，事件令魚類愛好者大表驚訝。

至上周六（18日），有巿民到西貢火石洲郊遊時，在石灘上見到一條巨型皇帶魚擱淺死亡，該條皇帶魚約2名成年人般長，估計長逾10呎，山友高先生當時瞓身與魚屍合照，又形容該魚「相當新鮮」，只有少許腥味而沒有臭味，估計死去不足半天。在深海生活的皇帶魚被稱為「地震魚」，坊間傳言牠會在地震前出現在淺水處，其中日本在2011年的311地震前，海岸曾發現約20條皇帶魚，坊間視為地震先兆。

香港魚類學會會長莊棣華仔細記錄香港魚種。（鍾偉德攝）

莊棣華指皇帶魚生活在海域水深約400至1000米，常見於擔杆列島外海，而香港水域平均水深僅數十米，並非皇帶魚出沒海域，故十分罕見。對於香港近期最少3次發現皇帶魚，莊同意情況不尋常，相信是皇帶魚棲息地環境「出咗問題」，例如是海流轉變或全球暖化問題，其後皇帶魚順着海流漂到香港水域，在潮漲時靠近岸邊，但未及回到深水處而擱淺死亡。

莊棣華與高先生聯絡後，得以了解在火石洲發現的皇帶魚狀況及現場環境，由於該條魚沒有明顯傷痕，有可能是迷失方向，在周六凌晨時份潮退時趕不及離開，魚屍未被雀鳥或蟹類分食，故仍十分完整。

高先生上周六（18日）在西貢火石洲發現逾10呎長的皇帶魚屍體。（受訪者提供）

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皇帶魚是深海魚，莊棣華形容牠的移動方式與一般魚不一樣，在正常情況是如一支筆那樣垂直升降，如在淺水處像一般魚那樣「打橫游」，即代表有危險，如未能回到深水處就可能死亡。

對於有人指皇帶魚出現是預示有地震，莊棣華指兩者沒有必然關係，而目前香港出現皇帶魚情況，因資料太少，暫未能確定真正原因，但巿民毋須過份解讀。