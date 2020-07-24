SAVEWO救世新推立體貓型兒童口罩　規格達Level 2　免費派試用裝

新冠肺炎第三波疫情持續，強制戴口罩令擴展至室內公共場所都適用，市民對口罩的需求仍有增無減。本地口罩廠「SAVEWO救世」新推出立體兒童防護口罩，貓貓造型非常可愛，規格達ASTM Level 2標準，定價為149元一盒30個獨立包裝。廠方安排明日（25日）起於ZETA門市派發免費試用裝，每人限取一件。

SAVEWO救世新推出立體貓型兒童防護口罩。（SAVEWO救世fb圖片）

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救世在facebook專頁公布指新研發的「立體喵兒童防護口罩」登場，口罩採用貓型萌爆立體剪裁，有效增加呼吸空間，長時間穿戴也十分舒適，能配合大部份小童臉型，並採用Type.Cool清涼型通氣技術，特別適合小朋友使用，空氣阻力Delta-P

按圖即睇小Model示範及實物照↓↓↓

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立體喵兒童防護口罩詳情：

適合2-10歲小童（正在實測11-13歲適配度）

BFE、PFE、VFE>99%

呼吸阻力Delta-P

Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適

ISO14644-1 Class7 無塵廠房生產

符合美國ASTM F2100-19 Level2標準

符合歐盟EN14683:2019 Type IIR標準

香港設計，香港生產

$149/30個獨立包裝

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