PHD紅豆抹茶薄餅限量上市　網民一睇真身稱似XX：明將之心不死

明將壽司於今年4月在港絕跡，叫一眾「紅豆軍艦」的粉絲心碎，但香港薄餅餐廳「薄餅博士PHD」最近快閃推出「粒粒紅豆抹茶薄餅」，被網民視為向明將致敬，直言「明將之心不死」。新商品售完即止，不少「勇者」昨午已身先士卒買來實物，可惜賣相一般，有人更形容是發霉青苔、嘔吐物等，引來網民熱議。

PHD快閃推出「粒粒紅豆抹茶薄餅」，被網民稱為是「Pizza界明將」。（fb「PHD HK」）

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PHD昨午（23日）在facebook專頁突然公布新商品快閃上市消息，表示新薄餅主打「清甜紅豆配上淡淡茶香，猶如踏上抹茶甜點之旅」，另加上吉士醬及芝士，充滿日式風情，宣傳海報中更以「薄餅界『抹茶紅豆空艦』」自居，表示「粒粒紅豆抹茶薄餅」數量有限，售完即止。

雖然新商品噱頭十足，但網民反應卻相當有保留，紛紛表示「伏味濃」，將機會留給有準備的食客；有人就開玩笑指「明將個師傅過咗嚟？」、「好想畀意大利人睇下」，但也有人直指「童年回憶返晒來」，自組明將之友揮手區，「明將級！好想去打大佬」。

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Facebook和網上討論區很快就有人分享紅豆抹茶薄餅的真身照片，令大批網民震驚，認為宣傳照與實物的賣相差太多，稱薄餅上的抹茶粉猶如發霉青苔，紅豆就像曱甴卵，再配上融化的芝士，外貌上與嘔吐物非常相似，未有勇氣買來一試。