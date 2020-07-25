台店家請開蠔員試用期得8蚊人工？薪金計法惹網友熱議︳行業秘辛

每年5-9月是台灣牡蠣（俗稱蚵仔）的盛產期，肥美鮮甜的滋味深受不少老饕喜愛。近日有網友在路邊發現一張徵人啟事，上面寫著「徵剝蚵人才，試用期30元」（約港幣8元），誇張薪水讓他大感驚訝，照片曝光後掀起眾人熱議。

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原PO在Facebook page「我愛鹿港小鎮」分享徵才訊息：「徵剝蚵人才，早班、晚班、中班、假日班，試用期30元」，不過這薪資卻讓他滿頭問號，因為依照《勞動基準法》基本時薪為158元（約港幣42元）、月薪則是23800（約港幣6260元）元，原PO納悶：「30元是月薪？周薪？時薪？應該要秒薪才符合勞基法吧！」

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貼文一出，曾做過剝蚵工作的民眾表示：「業主會拿罐頭給工作人員裝，剝滿一碗就有30元，重量大概有1斤」。另外也有人直言，「30元很好的價格了」、「如果是剝一斤30元工錢算不錯了，我是從10元（約港幣2.6元）開始剝的」、「這是以一碗計價，若一碗30工資不錯」、「30算高了，去年我記得才25元（約港幣6.5元）」、「婆媽無聊可以邊開邊聊的工作」、「熟工拼一下一天賺一仟元沒問題」、「蚵仔肥的時候比較好賺，瘦的時候要剝很久。」

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