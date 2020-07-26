銅鑼灣麵店牛筋麵大加料　驚見「腩汁煙頭」　網民：有冇煙燻味？

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，食肆只能在早上至傍晚提供堂食，晚上至凌晨則只限外賣。近日有網民到銅鑼灣1間麵店吃牛筋麵卻中大伏，樓主吃畢全碗麵後，驚見腩汁湯底下竟藏了1個已浸至軟身的煙頭，顏色更與湯底一致，甚至看上去有點像牛筋，情況非常驚嚇。大批網民高呼恐怖，紛紛留言問「係咪好入味？」、「有冇食到煙燻味？」。 《香港01》記者曾致電涉事的麵店查詢，惟接線人士迅速掛線，未有回應事件。

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不幸吃到「腩汁煙頭」的網民於facebook群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示日前到銅鑼灣1間麵店吃午餐，當時他點了牛筋麵，吃後了不覺有任何異樣，但突然見到湯底藏着1個煙頭，遂拍片記錄。

從影片可見，相信煙頭已在湯內浸了一段時間，其色澤與湯底融為一體，而且呈軟身狀，驟眼看來跟牛筋有幾分相似，不排除是有人吸煙後，煙頭意外掉到湯內，驚嚇程度爆燈。

樓主對事件感到驚異，稱「好日都唔食晏，一食就中腩汁煙頭」。後來他表示只拍了片，未有作出進一步投訴。不少網民笑言樓主中大獎，「咁都畀你遇到，買六合彩啦」、「咁稔身，肯定入晒味」、「別有一番風味」、「唔加啲尼古丁點上癮牙，咁先有回頭客」。但不少網民同時憂慮食店衛生情況，「以後唔會幫襯囉」、「下次又唔知掉啲乜落湯」、「畀我就報食環啦」。

（facebook群組「中伏飲食報料區」）