女生檢測呈陰性仍送竹篙灣檢疫中心隔離　同駿洋邨最大分別係有XX

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，確診連續5天破百宗，檢疫隔離設施不敷應用，政府早前宣佈會於大嶼山竹篙灣加開檢測及隔離中心，已於本月正式使用。有本地女生在網上分享經歷，稱其檢測結果雖呈陰性，但因被列為緊密接觸者，近日被送到竹篙灣檢測中心進行隔離。 樓主分享隔離中心的生活情況，引起網民熱烈討論，而在持續多天的酷熱天氣下，竹篙灣隔離中心與火炭駿洋邨的最大分別，就是前者裝有冷氣，隔離者毋須忍受高溫，而樓主亦坦言「有冷氣電視已經好好」。

有本地女生在網上分享經歷，稱其檢測結果雖呈陰性，但因被列為緊密接觸者，近日被送到竹篙灣檢測中心進行隔離。（資料圖片）

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該名女生於facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載多張相片，表示自己雖然檢測結果呈陰性，但因是緊密接觸者，遂被送到位於大嶼山的竹篙灣檢測中心隔離。樓主解釋，當時醫護人員叫她「當體驗吓」，而她因見不少人分享在駿洋邨的生活，遂公開現時在竹篙灣暫住的隔離細節。

樓主表示，自己從本月24日下午開始隔離，需要居住7天，房內有簡單電器及用品，包括冷氣機、電視、風筒、熱水壺等，以及衣架等，惟缺少洗衣機、雪櫃，亦無免費Wifi上網。另外，每間房亦有獨立廁所，同時提供探熱針，每天需自行探熱及填表。

竹篙灣檢疫中心排污系統解構。（01製圖）

而竹篙灣與駿洋邨最大分別，在於每間房亦有冷氣提供，在夏日炎炎之際相對上會較為舒適。反而駿洋邨只有免費Wifi及風扇，房間設施比竹篙灣檢疫中心簡陋。

樓主又指，職員會提供每天3餐，如有需要亦可額外拿取餅乾及杯麵。她坦言，雖在杳無音訊人煙的地方隔離，但因窗外無風景，而且整個環境較簡陋，如地盤一樣，所以空氣亦非清新，但她指中心有民安隊服務，如有任何需要，亦可致電他們代為幫忙。

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不過樓主稱：「我入嚟之前都喺度諗咪當渡假，有冷氣電視已經好好，但個環境同節奏令我好厭迫，住咗一日我已經好唔舒服。」她又稱此刻只想回家，但為了配合抗疫，會好好接受隔離。

帖文引起不少網民留言討論，表示房內設施算是不錯，「有冷氣已經好好」；不少人替樓主打氣，「加油呀樓主，為已為人忍一陣啦」、「日子好快過，加油」。亦有網民批評膳食質素參差，「見到盒飯都唔想食」、「寧願食杯麵囉」、「好似學校飯盒」。網民都祝福樓主可以盡快回家，「好快就返去，頂住呀」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）

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