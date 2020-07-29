【新冠肺炎】疑病毒直接入心　德國研究：康復者似經歷心臟病發

德國兩項最新研究顯示，新型冠狀病毒（COVID-19）可能對心臟造成長期損害，超過75%的康復者出現類似心臟病發造成的損害，78%康復者心臟出現結構性改變，而確診死亡病例中，半數患者的心臟中發現「等同心臟病發」的病毒數量。

死者心臟病毒量濃度極高

由德國法蘭克福大學醫院（University Hospital Frankfurt）領導的研究，研究人員檢查了約100名新冠肺炎康復者的心臟健康，磁力共振掃描後發現當中78人有心臟受損跡象，約76%康復者的血液含有高濃度肌鈣蛋白（troponin），這種蛋白通常在心臟病發後產生；另有60名康復者在確診後71日出現心臟發炎的跡象。

另一項研究由位於漢堡的心臟與血管中心大學（University Heart and Vascular Centre）主導，研究人員分析了39名死亡病患的心臟組織，24名死者的心臟組織存在病毒，當中16人心臟的病毒量濃度極高，而在死前，病毒在心臟組織有持續活躍複製的跡象，可見新冠病毒擴散程度驚人。

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美國醫學界早注意到愈來愈多新冠肺炎患者出現心臟問題，即使是沒有高血壓或其他高危因素的年輕人，在感染後心臟病發及中風的比率也相當驚人。多名醫學專家均曾指出，新型冠狀病毒對人體造成許多影響，但一直未有證據表明病毒會直接影響心臟功能，而今次德國的有關研究就證實，病毒可能直接攻擊心臟。

美國西北大學（Northwestern University）心臟科醫生揚西（Dr Clyde Yancy）及加州大學洛杉磯分校（UCLA）心臟科醫生福納羅（Dr Gregg Fonarow）亦表示，今次的發現提供了新證據，證明新冠病毒至少與某種心肌損傷的要素有關，而且很可能是因為病毒直接感染心臟所致。

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