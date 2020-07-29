限聚令丨公園圍封膠帶遭破壞職員被恐嚇　區議員拆枱免人群聚集

新冠肺炎第3波疫情繼續肆虐，政府推「加辣」防疫措施，限聚令由4人收緊至2人，然而仍有不少市民無視規例，甚至強行闖進已關閉的公園或其他休憩設施。粉嶺區議員陳旭明日前發文，指用來圍封邨內公園的膠帶被人破壞，工作人員修補時更遭惡言恐嚇，遂索性拆去公園的鐵枱，直言相關安排屬「暫時性操作」，相信街坊會體諒。

粉嶺區議員陳旭明指，用來圍封邨內公園的膠帶被人破壞，工作人員修補時更遭惡言恐嚇，故索性拆去公園的鐵枱。（陳旭明fb）

粉嶺區議員陳旭明指，用來圍封邨內公園的膠帶被人破壞，工作人員修補時更遭惡言恐嚇，故索性拆去公園的鐵枱。（陳旭明fb）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

粉嶺祥華名都選區區議員兼區議會副主席陳旭明昨日於facebook專頁發文，指限聚令實施後，已把邨內的公園及休憩設施以膠帶圍封，以免街坊聚集。然而其後發現有人刻意破壞，甚至當工作人員修補時，更遇到辱罵及恐嚇。

鑑於疫情持續嚴峻，而且限聚令再被收緊，陳旭明決定直接將公園內的鐵枱拆走，希望阻止街坊強行闖入及逗留。他強調相關安排是「暫時性防疫操作」，相信街坊會理解及體諒，「為己為人，相信大家都是明事理講道理的人，多謝合作」。

不少街坊看過帖文都稱讚陳的安排有效，認為相關方法可阻止非法聚賭的問題，直指「非常時期要用非常手段」、「其他屋邨真係要學下，大把屋邨淨係搵條膠袋封住就算數」。

不過也有人質疑拆除鐵枱屬「斬腳趾避沙蟲」做法，更會令戶外工作人士難以找地方用膳，「好多屋村都俾好多阿伯用嚟聚賭，但本身係應該由源頭解決問題，唔係拆咗佢」，陳旭明則回覆指各區情況不同，不能一概而論，「如果你住祥華就會知道嗰啲枱唔會有人有位喺度食飯，只會有人喺度賭錢」。

同場加映：更多駕駛知識！（香港01製圖）

↓↓↓竹篙灣隔離營丨區議員住港版火神山 分享9大Q&A 入營必帶8物品↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

↓↓↓港爸分享1家4口入住駿洋邨隔離經驗 單位冇冷氣但有呢啲嘢提供↓↓↓

+ 10 + 9 + 8