口罩令丨運動口罩搜尋急升　世衛唱反調不建議　網民批唔戴仲自私

新冠肺炎第3波疫情持續肆虐，加辣版防疫措施今日實施，「口罩令」覆蓋至所有公眾地方，即使運動或吸煙亦不獲豁免。一眾運動愛好者得知消息後紛紛開post討論，即使戴口罩較焗促辛苦，仍無阻強身健體的決心，連帶運動用口罩的搜尋急升。不過世衛指引卻建議，做運動時不應戴口罩，網民明白背後原因，卻認為今時今日仍不戴口罩的行為過於自私。

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口罩令「加辣」後，《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中只豁免飲食、用藥及保持個人衞生等作為豁免戴口罩的情況。不少市民除了擔心會不慎因吸煙違法外，一眾運動發燒友亦紛紛概嘆，惟一可除罩抖抖氣的機會也被禁止。

受到法例規管，有人選擇留在家中健身，也有人不怕焗促，即使戴罩也要保持運動習慣，令近日運動用口罩搜尋率急升。Google Trends數據顯示，「運動口罩」一詞的搜尋熱度自周一「口罩令」詳情公布後直線急升，昨晨及今晨亦分別反彈兩次。

「運動」一詞的相關搜尋結果：

而「運動」一詞的相關搜尋亦不在限於在家運動或健身的範疇，「口罩令」加辣後，15個相關搜尋中，就有多達13個與運動用口罩或公眾地方戴口罩有關，可見網民運動心切，但普遍也守規矩，希望尋得合適的口罩才外出鍛鍊。

世衞不建議做運動時戴口罩。（世衞網站）

事實上，世衛指引指明，做運動時不建議戴上口罩，因為汗水有機會弄濕口罩，導致呼吸困難造成危險，同時也會助長微生物滋生。指引又指出，運動時最重要的防疫方法就是與人保持最少1米社交距離。不過指引歸指引，運動時應否戴口罩的實際情況成為不少網民的討論話題。

連登討論區帖文與「運動」及「口罩」相關的熱門討論詞：

整合「連登」討論區的網民意見，「跑步」、「戴口罩」、「出街」、「政府」及「屋企」等不出所料成為熱門討論詞，而「出街」、「返工」、「落街」等與戴口罩生活相關的字詞亦有上榜。

網民均指，雖然戴口罩做運動的確感受較辛苦，甚至有人因而放棄外出運動，退而求其次在家「做gym」健身，或有品格地運動，即做足防疫措施如戴口罩、避免選擇繁忙或多人外出的時間運動等，也是獲眾人認同為有效自保及保障他人的方法。

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