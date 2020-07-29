打工仔無處開飯　灣仔教堂開放予有需要人士　網民讚：乾淨有冷氣

新冠肺炎第三波疫情大爆發，政府今日（29日）收緊防疫措施，食肆全日禁堂食，限聚令由4人減至2人，許多戶外工作人士被迫到公園甚至隨街吃飯。對此，灣仔聖母聖衣堂在fb專頁發帖，歡迎有需要人士「返嚟搵阿媽，祈禱、休息、食飯」，帖文甫上傳即引來網民大讚。 聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝神父回應《香港01》查詢稱，會堂有相應防疫措施，歡迎任何人士使用，又質疑政府為何不願開放社區會堂予工人用膳。

位於灣仔星街一號的聖母聖衣堂今日帖文歡迎有需要人士使用。（「聖母聖衣堂 Our Lady of Mount Carmel Church」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

政府今日禁止全港食肆堂食，一幕幕工人要在大街找地方食飯的畫面令人心酸，因應不是所有打工仔都有辦公室吃飯，位於灣仔星街一號的聖母聖衣堂今起由早上7時至晚上10時開放給有需要人士，「返嚟搵呀媽，祈禱，休息，食飯」，希望效法聖母看到別人需要。facebook專頁「灣仔起步Kickstart Wan Chai」亦分享了相關安排，因應疫情，會堂已安排座位與座位間至少相隔1.5米，同一時間只會容納10至12人。

聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝神父回應《香港01》查詢稱，會堂已經開放了21年，不是新鮮事，強調歡迎任何人士上去使用，只是今日才在專頁發帖，但笑言今天出帖後「奇怪，反而少咗人」。會堂會提供搓手液及為使用者探熱，而且會呼籲大家如果吃飯就勿說話，每個人必須單獨坐。

帖文上載3小時，已有逾5000人讚好。（「聖母聖衣堂 Our Lady of Mount Carmel Church」fb截圖）

禁堂食下打工仔開餐艱難：

+ 12 + 11 + 10

社會各界想方設法幫助打工仔有地方午膳時間休息，羅神父質疑政府為何不願意開放社區會堂予工人用膳，又反問高官「知唔知郊野公園離市區幾遠，講嘢唔好咁涼薄」。

帖文發布不到3小時已經有逾5000個讚好及逾3400個分享，網民大讚會堂「舒服乾淨又有冷氣」，幫助到不少有需要的人，甚至「睇到想喊」，更有人大讚會方「不單止為教友、更為市民着想、好難得、願主保佑大家」。