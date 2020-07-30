禁堂食清潔工樓梯開飯　疫情下日做10幾個鐘：唔做就無得食

新冠肺炎第三波疫情持續，政府昨日（29日）起禁止食肆提供堂食，街頭不時出現市民捧飯盒狼狽吃飯的畫面。商台主持人楊樂笙昨在facebook分享與清潔工叔叔一同午膳時的對話，2人在路邊樓梯談起疫情下的辛酸，隨着外判公司裁減人手，叔叔透露1天工作10多個小時，坦言「邊有得怕（疫情）？唔做就無得食」，雖不滿政府防疫不力，卻有感人微言輕。帖文讓許多網民心酸不已，直呼「睇到眼濕濕」。

商台主持人楊樂笙昨與清潔工叔叔在樓梯午膳，稱叔叔雖不滿政府防疫不力，卻自感人微言輕。（楊樂笙fb）

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楊樂笙表示，由於好奇戶外工作者在口罩令和禁堂措施下如何午膳，故昨午買了飯盒到街上某處樓梯坐下，當時1名的清潔工叔叔正在休息，被問到可否一起吃飯，只笑笑口說：「可以！唔坐呢度坐邊？不過你唔好坐咁近，我好污糟！」他形容叔叔屬典型手停口停的基層市民，兩公婆居於劏房，收入剛好應付開支；加上任職的外判公司炒人，叔叔需獨自做1更半工作，1天做10多個小時。

本港疫情嚴重，清潔工變成高危工作，文中引述叔叔稱，「邊有得怕？唔做就無得食，我兩公婆怕都仲有得做已經好好！」楊樂笙表示，雖聽到叔叔對政府防疫不力有不滿，卻認為自己人微言輕，「有工開有個瓦遮頭已經好滿足」，反而對他一起坐樓梯感奇怪，並鼓勵年青人要努力。

帖文一出，不少網民慨嘆清潔工在疫情下工作辛勞，但連午飯也要在樓梯匆忙吃完。示意圖，非當事人。（資料圖片）

帖文續指，談到一半突然下起大雨，叔叔只好極速吃完午飯，趕忙開工而離開。楊樂笙文中無奈地說，在與清潔工叔叔相處的短短10多分鐘，已感到好悲哀，「一個國際大城市點解仲有人要如此捱苦，連好好坐低食個飯都咁難？」批評政府麻木不仁，「為咗政治上嘅人情，不惜犧牲全香港人嘅健康」。

帖文引起網民討論，至今已有逾2000個分享，有網民直指政府愧對老人家，「如果我係當時人，真係會一路食一路喊」、「做10幾個鐘頭只係得嗰一個鐘頭食飯都冇啖好食」，更唏噓表示人微言輕，叫人無奈。

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