全日禁堂食｜尖沙咀髮型屋開放畀人食飯　派飲品口罩助有需要人士

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，政府宣布本月29日（周三）起全日禁堂食，飲食業生意大受打擊，更影響一眾戶外工作人士，昨日打工仔冒雨頂着大太陽在街上進食，情況令人心酸，最新消息指政府明日（31日）起將放寬早午市堂食。打工仔無處開飯，尖沙咀髮型屋「Haïr La Forme」昨於facebook宣布由今午（30日）免費開放地方讓有需要人士前往開餐，亦會免費派發飲品及口罩，「希望大家都可以放心食個飯」。

尖沙嘴有髮型屋宣布今日（30日）下午免費開放給有需要人士食飯。（Haïr La Forme＠Facebook圖片）

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位於尖沙咀一髮型屋「Haïr La Forme」昨晚於fb專頁撰文，稱由今天下午時分開始將免費開放地方，讓附近工作的人可擁有較舒適的地方吃午飯，「我地有房，有足夠嘅空間，確保大家健康同埋衛生」。

他們表示店內有食水、紙巾、飲品等免費享用，不但每人派發一個口罩，同時有冷氣及洗手間任用，而每次有人吃飯後，會立即全面消毒，務求令前往吃飯的人感到安心又舒服，「唔好怕醜，有需要就直接上嚟啦」。

帖文引來不少網民激讚，坦言見到香港人互助精神覺得感動，「竟然有啲咁好嘅老闆，真係人間有情，香港人加油」、「唔駛流著汗食，變為流着淚食」、「好人一生平安」、「良心小店，我ー定支持，真香港精神」。

亦有不少網民留言表示要「大力懲罰」髮型屋，「疫症後去你度剪頭髮！幾遠都去」、「感激！我無咩頭髮遲下都要想嚟飛個髮先」、「令人動容 係愛呀」。

（Haïr La Forme＠Facebook）