遊客摘走珍貴「並蒂蓮」僅罰200元　網民：太少了！肯定有人再犯

江蘇省南京市玄武湖景區近日出現兩株罕見的並蒂蓮，吸引大批遊客觀賞和拍照，但園區管理人員周日（26日）巡邏時卻發現，其中一株並蒂蓮的蓮蓬被整個摘走；園方調查後，證實並蒂蓮是被一名姓曹的外地遊客偷走，遂根據《園區保護條例》要求他繳付200元人民幣罰款。

園區負責人說，該名曹姓遊客供稱覺得並蒂蓮很好看，而且十分稀有，於是摘下想作為紀念品帶給家人看；雖然他們最終成功從其手中追討回被摘下的蓮蓬，然而這已經無法再開花，因此決定將其做成標本保存。

玄武湖公園管理處辦公室主任戎飛霞解釋稱，並蒂蓮（又名同心蓮）自古以來就是吉祥如意的象徵，是一枝荷花的花莖上生成兩個花蒂，並開兩朵花，結一對蓮蓬，相當於植物中的雙胞胎，生成機率非常低，僅約十萬分之一，且不可人工複製，因此非常珍貴。

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「看到大熊貓是不是也要抱回去？」

園方事後表示，現已升級保安措施，並加派人手24小時巡邏，嚴加看守剩下的另一株並蒂蓮，同時呼籲遊客要保持文明，勿擅自採摘植物。

不少網民均怒斥無良遊客自私，「太可惜了！並蒂蓮應該是要保護、珍惜，因為它畢竟不是每年都有」、「看到稀有就摘回家，看到大熊貓是不是也要抱回去？」、「就罰200元太少了！下次肯定還會有人再犯的」。