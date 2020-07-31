食安中心洗手片疑抄襲尊尼事務所　網民留言質問得到呢個回覆

新冠肺炎疫情未見受控，各地政府、公共機構以致以娛樂圈偶像都各出奇謀，以不同方式教育大眾「Wash Your Hands」（洗手）。食物安全中心早於5月就曾上載一條「美男子洗手」動畫片段，呼籲市民注意保持雙手清潔，不過有網民近日發現，片段的背景畫風以及主角的動作，均與日本尊尼事務所4月推出的「Johnny's Smile Up！Project」宣傳片非常相似，質疑食安中心刻意抄襲。 事件引來粉絲不滿，紛紛於片段下「派嬲」，甚至直言會向尊尼事務所舉報，亦有網民貼出食安中心私訊回覆，中心指片中美男子是吉祥物食安仔「cosplay日本男神」，承認該方法可獲更多人注意，但未有回應是否抄襲。《香港01》正向食物安全中心查詢事件。

有網民發現，食物安全中心5月上載的動畫宣傳片，無論背景畫風以及主角的動作，均與日本尊尼事務所4月推出的「Johnny's Smile Up！Project」宣傳片非常相似，認為有抄襲之嫌。（食安中心片段截圖）

Facebook專頁「你今日j左仔未」昨日發文，指發現食物安全中心於5月5日「手部衛生日」上載的美男子洗手動畫片段《Wash your hands》，與日本尊尼事務所早於4月3日推出的同名片段有不少相似之處，質疑中心涉嫌抄襲。

尊尼事務所4月初推出企劃「Johnny's Smile Up！Project」，邀請旗下藝人包括KAT-TUN、山下智久、Hey! Say! JUMP及嵐等，拍片宣傳洗手的重要。影片以日式動畫風作背景，粉色繽紛背景配上輕快音樂及藝人洗手的示範，引來大批粉絲觀看。

而食安中心的短片中，一頭淺藍頭髮的美男同樣於動畫風背景前示範洗手動作，其中心型背景的配色與尊尼事務所影片中的如出一轍，片段亦有「Wash your hands」的字幕，而主角美男也與山下智久一樣穿起西裝。

尊尼事務所4月初推出企劃「Johnny's Smile Up！Project」，邀請旗下藝人拍片宣傳洗手的重要。（尊尼事務所YouTube片段截圖）

不少網民質疑，食安中心的影片有抄襲尊尼事務所之嫌，遂於帖文「派嬲」，同時留言批評，「唔係啊嘛，政府機構嚟㗎……抄人？」、「香港政府公然侵犯知道產權？」。有粉絲更留言表示，會發起投訴行動，在Twitter通知日本粉絲相關消息，同時發電郵向尊尼事務所舉報。

有粉絲表示會發起投訴行動，在Twitter通知日本粉絲相關消息，同時發電郵向尊尼事務所舉報。（Twitter截圖）

揭發事件的facebook專頁「你今日j左仔未」其後亦發文更新，指曾私訊向食安中心投訴，獲回覆指「食安仔：其實片入面係我變身食安美男子Cosplay日本男神呀」，表示因見到相關歌曲貼題又受歡迎，「諗住cosplay吓佢可以令更多人留意」，惟未有正面回應是否抄襲。

Facebook專頁「你今日j左仔未」發文更新，指曾私訊向食安中心投訴，獲回覆指片中美男子是吉祥物食安仔「cosplay日本男神」，承認該方法可獲更多人注意，但未有回應是否抄襲。（專頁截圖）

美男子洗手片段目前仍在食安中心的facebook專頁，中心方面暫未公開回應事件或回覆網民留言；《香港01》正向食安中心查詢，正等待回覆。