大埔友收「衞生署」信件　稱有鄰居確診要求提供行蹤　疑收數新招

新冠肺炎疫情持續，各區確診人數每日上升，人心惶惶下竟有不法之徒趁機行騙？大埔有居民近日收到可疑信件，當中印有「衞生署」標誌，內容提及某單位出現確診者，要求街坊提供該人行蹤，因而懷疑信件真偽。該區區議員了解事件後，發現有6個可疑之處，相信有可能是不法之徒借疫情來行騙或收數，呼籲大家小心處理。《香港01》正就事件向衞生署查詢，正等待回覆。

大埔有居民近日收到可疑信件，當中印有「衞生署」標誌，內容提及某單位出現確診者，要求街坊提供該人行蹤。（任啟邦fb圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

大埔怡富區議員任啟邦在facebook專頁發文，指昨日（31日）接獲街坊通報，收到一封印有「衞生署」標誌的信件，內容是指該大廈某單位是新冠肺炎確診者，因而要求收信者提供該人的行蹤。

任啟邦指出，衞生署不會向外透露任何確診者的地址，而政府職員一般只留辦公室電話，而非手提電話，衞生署等政府部門發出的信件亦會有地址，認為涉事信件有違一般做法。

他又指，富善邨各棟大廈名字是「善X樓」，而不是信中的「富X 樓」，當中又有錯字，如「辨工」應為「辦公」，加上該信是用一個白信封寄出，非常可疑，因而相信事件是有人借疫情來行騙，或是財務公司收數新手法，故特別通報大家要小心處理類似信件。

衞生防護中心日前在fb就電話騙案發帖，提醒市民不要按假來電按入鍵盤數字，而署方職員不會要求市民提供銀行帳戶等個人資料。。（fb「衞生署衞生防護中心」）

任啟邦接受《香港01》查詢指，暫時知道同樓層同一走廊已有8個單位收到信件，涉事戶主擔心「被搞」，因而會再商量是否需要報警處理。《香港01》亦就事件向衞生署確認信件真偽，正等待回覆。

同場加映：家居檢疫Q&A！

+ 11 + 10 + 9