執法人員拉線度街巿菜檔攞位　自誇「精細化管理」　網民：神經病

到底是精益求精，還是閒着沒事做？日前內地網上瘋傳1張照片，顯示1名執法人員拿着1根線在街巿菜檔前，擺着聚精會神的架勢，原來是量度擺放蔬菜的位置有沒有超出攤位。有市民認為這是精細化管理，是好事情；惟很更多網民看完後直斥：「這叫神經病！」指執法人員不去管內地市場缺斤少兩的欺詐問題，擺架做這種事無非是「為了迎接領導檢查是形式主義吧」。

內地日前瘋傳執法人員拉線量度蔬菜擺放位置的照片，不少網民批評做法矯枉過正。（微博圖片）

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在網傳的照片中，只見1名身穿藍色恤衫制服的執法人員，在菜檔前單膝下跪，手裏拿着1條拉直的線，原來在量度菜檔的西蘭花、椰菜花、萵筍等有沒有輕微「過界」，雖然執法人員的樣子被打了馬賽克，但誰都能想像到他的表情必定很認真。

內媒報道，網傳的照片拍攝於南寧市興甯區望州嶺農貿市場，該攝於7月中旬，由於市場內的菜檔沒有用玻璃分隔，有時會出現蔬菜擺過界的情況，所以當時市場監管部門執法人員拿了菜販用來綁菜的繩，拉直線度蔬菜有沒有過界，如果有就會提醒檔主。

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內地記者於7月30日到市場查看，發現菜檔的蔬菜都放得很整齊，當地執法人員又自誇，他們的工作「用繡花功夫來進行農貿市場精細化管理」，不存在網民所說的矯枉過正。

雖然執法人員的自信滿滿，但在微博卻引起許多網人民的批評，質疑他們只是在「做Show」，「先把安全健康搞好 再做這些表明功夫」。又形容這個部門是否人手太多太空閑，居然不是正經事行先，「可以裁員或者增加工作量」。

（綜合）