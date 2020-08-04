網民瘋傳「像極了愛情」　背後出自這首歌　導演教三招造句變文青

「他坐上瑪莎拉蒂，頭也不回的樣子，像極了愛情」、「不論是藝FUN券還是動滋券，我都沒有抽中，像極了愛情」，這幾日網路上流行了「像極了愛情」接力賽，不管什麼事情，或是看似一段無意義的廢話，只要最後一句加上「像極了愛情」，都變成了文青詩句，不但網友、網紅瘋傳，台灣政府部門小編搶著跟風，像極了愛情更登上30日Google Trend熱搜第一名，超過兩萬筆搜尋。

相關圖輯：【像極了愛情】加TVB金句效果如何？ 呢位「Gag王」語錄句句啱使（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這款百搭的文青詩詞標配，不僅公視台語台跟風，發文「台語台下晡新聞，三點播到四點，像極了愛情」，內政部小編也在宣導不要違規併排時，寫下「明明沒有位置，還要硬擠過來，像極了愛情」，讓網友也跟著發揮創意，將政治時事結合「論文有的真有的假，像極了愛情」，惡房東張淑晶傳再次化名出沒，也能寫成「淑晶不死只是變形，像極了愛情」，笑翻不少網友。

『像極了愛情』在7/29有超過四百筆討論聲量之前，幾乎無人討論，直到7/30社群中的粉專及名人紛紛仿效，造成超過9千筆的的網路聲量。（DailyView授權使用）

事實上「像極了愛情」去年在中國就已經流行過，是出自於中國歌手「隔壁老樊」一首《我曾demo》中，描述感情裡的失落及失敗，當時有網友就對此寫下評論：

曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情；你可以碰我的身體，但不能碰我的手機；躺在我懷裡的時候，不要問我愛不愛你；都是出來玩的，動心就是你的不對了。

由於這則評論過於一針見血，引起許多網友共鳴轉傳語錄，先前的網路流行過的「渣男渣女圖包」也是出自於此，如今又在導演蘇三毛日前引用網路圖片教學「教你如何寫詩」後，引起超過3000次轉發，才掀起了這波折裙上「像極了愛情」風潮。

導演蘇三毛引用網路圖片教學「教你如何寫詩」。（Facebook@蘇三毛）

延伸閱讀：

我沒膽你先看！3張「會動的」日本靈異照片 倒數三秒眼睛眨了⋯

不只《毛骨悚然撞鬼經驗》！愛鬼人士必追十大靈異節目

一張照片嚇壞觀眾！台灣經典靈異節目 經典鬼故事你記得多少？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】