被嘲「新界人衣着」　出身屋邨女考入港大神科：勿太快對人下結論

人人都講「父幹」，唔通人人都真係靠到父幹咩？近日有關家境會否影響品格的話題引起共鳴，有網民就投稿至facebook專頁再延續討論，指自己是「屋邨妹二代」，但成功入讀香港大學神科，身邊人大多都是傳統名校或留學生，因而深深感受到大家的距離，更試過在舉辦活動期間，被人以衣着揶揄，一句「同學你係咪新界人？」令她非常尷尬。 不少網民看過帖文都為樓主抱不平，又好奇「新界人衣着即係點？」但亦有人指樓主同樣對家底好的人有刻板印象，「都係比較緊自己同人哋背景啦」。

有網民投稿稱自己是「屋邨妹二代」，但成功入讀香港大學神科，身邊人卻大多都是傳統名校或留學生。（《幻愛》劇照）

該網民日前投稿至「CUHK Secrets」，稱自己出身於公屋家庭，但認為「屋邨妹」都可以好像手機型號一樣不斷創新，雖然母親不具備中產父母的見識和生活品質，甚至反對女兒去外國見識，「唔否定上一代係咁」，但長大了就理解他們是受環境所限、缺乏高等教育機會，現在變成女兒幫手薰陶他們，「現在家母都知道Leica 機係咩，經過鼓勵都讀咗寶石鑑定」。

作為「窮二代」的樓主稱，自己於當年高級程度會考憑2A入讀神科，發現同學幾乎全部都是傳統名校畢業，要不就是海外留學生，「得兩個唔係名校，一個係某band 1 官立中學，另一個就係鄉村學校嘅我」。她又列出跟同學的不同，「人哋由細學騎馬、Cricket（板球）、Hockey（曲棍球）、Rugby（欖球），暑假歐遊美術館、香港開船P，我入大學前一無所知」。樓主還分享一次尷尬經歷，稱曾舉辦活動時被嘉賓質問，「同學你係咪新界人，新界人衣著係咁」，直言當刻才明白「smart casual 係咩玩法」。

網民認為即使出身於公屋家庭，但「屋邨妹」都可以好像手機型號一樣不斷創新。（《幻愛》劇照）

不過，樓主認為「窮二代」不是沒有機會經歷「大型陣痛」改變自己，「咁你咪繼續努力囉，唔駛死嘅。屋企咁窮，都係靠scholarship（獎學金）去外國exchange（當交換生），嗰段日子經常去行博物館同美術館，學下外語」，更從中找到自己的興趣成為某個專業，而且大學期間發掘不同興趣，潛水、攀石、攝影、品酒，日後見客都有更多話題。帖文又鼓勵網民，不要太快向身邊人下結論，「因為你唔會知佢哋會唔會覺悟，幾時又會努力去到一個你預計唔到嘅位置」，又指當眼界改變了，就不會再用二元思考去定義一個人的出身和品質。

帖文隨即引起網上熱議，大家都對「新界人衣着」充滿好奇，用家底定義一個人的成功，眼光不夠寬闊。按圖即睇更多網民意見↓↓↓

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