疫情下居英港媽家中花園變自給自足菜園　杞子、西洋菜連藍莓都有

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，不少人為減少外出，不惜大手購入一星期食材在家儲糧。有現居英國的網民近日於網上分享家中種菜成果，表示在疫情期間她把家中花園變成菜園，種植不同蔬果，例如西洋菜、翠玉瓜，甚至連新鮮杞子亦有，相片引來大批網民熱議，「自己種嘢最好玩，超勁」。

樓主表示自己正居於英國，家中菜園日前大豐收。（fb群組「今晚煮乜好」圖片）

網民於fb群組「今晚煮乜好」分享多張相片，表示自己正居於英國，家中菜園日前大豐收，相中可見有多款蔬果，包括西洋菜、韭菜、四季豆角、翠玉瓜及新鮮杞子，全都看起來健康豐滿，更有無花果、藍莓，款式多不勝數。

樓主亦表示今次摘了2公斤杞子，數量多到要送朋友收留。（fb群組「今晚煮乜好」圖片）

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樓主表示今次摘了2公斤杞子，數量多得要送朋友收留，坦言滿意收成：「覺得開心、感恩！」樓主續稱，過程中需要不少心機，例如要用魚骨粉施肥，但自己對種植抱極大興趣，故未怕辛苦，「每日打開門見到蔬果嘅成長，特別滿足」。

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大批網民留言表示佩服樓主的耐性與心機，「咁多收成一定好開心啦」、「好叻呀，有地方種嘢真係好」、「打理得好好」、「想做你朋友，可以嚟幫手嗎」、「自給自足仲分享他人，感謝你的愛心」。

（fb群組「今晚煮乜好」）