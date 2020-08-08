美國制裁丨陳國基超越林鄭爆冷成熱搜王　相關新聞網民一面倒讚好

美國財政部昨晚（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由及個人資料。美國財長姆努欽表示，美國會與香港人站在一起，「將使用我們的工具與權威來打擊那些破壞自治的人」。 制裁消息一出震撼香港及國際政壇，不少人隨即搜尋相關資料及制裁詳情，11名被制裁中港官員名字的搜尋量亦急升。《香港01》記者整合Google Trends以及各大傳媒有關制裁新聞的帖文表現，發現知名度最高、以「考第一」見稱的特首林鄭月娥竟然不是「熱搜王」，而是其得力助手特首辦主任兼國安委秘書長陳國基爆冷跑出。至於網上相關新聞帖文網民反應，則可見網民幾乎一面倒給予讚好，情況或許能反映部分民意。

11名被制裁中港官員名單及理由：

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美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員： 特首林鄭月娥 特首辦主任兼國安委秘書長陳國基 律政司司長鄭若驊 保安局局長李家超 政制及內地事務局局長曾國衞 警務處處長鄧炳強 警務處前處長盧偉聰 中聯辦主任駱惠寧 港澳辦主任夏寶龍 港澳辦副主任張曉明 國安公署署長鄭雁雄

制裁消息於昨晚約10時許曝光，旋即成為全港市民關注話題，Google Trends數據可見，11名被制裁中港官員的名字搜尋量均於約10時半直線急升，至10時48分更達到高峰，其中升幅最少的李家超，搜尋熱度亦升近一成。至於熱搜王則不是知名度最高的特首林鄭月娥或其班子的司局長，反而由曾任入境事務署署長、現任特首辦主任兼國安委秘書長陳國基「爆冷」跑出。

【美國制裁名單】特首辦主任兼國安委秘書長陳國基：由陳國基擔任秘書長的國安委工作不得公開，其決定不受司法審查。陳國基亦被指定負責或參與制定、通過或執行《港區國安法》。（資料圖片 / 李澤彤攝）

11名被制裁中港官員的網絡搜尋熱度：（名稱以最高峰時數據排序）

陳國基的搜尋熱度於昨晚10時48分一度「見頂」達到100分，超越搜尋熱度為78分的林鄭月娥，成為熱搜王；第3名則為獲68分的政制及內地事務局局長曾國衞，排名結果令人意外。從搜尋數據亦可看出，4名被制裁的內地官員搜尋度較低，就算搜尋量最高的為國安公署署長鄭雁雄，其搜尋熱度亦不足40分。

從搜尋量的結果分析，相信網民對陳國基認識較少，故對他較為好奇，加上他的職務涉及國安工作，故吸引網民特意搜尋其資料。另一方面，網民對內地官員被制裁的關注度，明顯遠低於香港官員。

與「美國制裁」相關新聞帖文的網民反應及互動量：

《香港01》記者整合各大傳媒自昨晚10時至今午12時，於facebook專頁發表有關「制裁」的相關新聞帖文，並統計網民的反應及互動量，藉此了解「網上民意」。數據顯示，各個傳媒於統計時段內共發95個與美國制裁中港官員的帖文，其中香港《蘋果日報》發文數量最多，共有9條，其次是發了8條帖文的《立場新聞》，以及分別發帖5次的《Yahoo新聞》及《信報財經新聞》。

綜合95個帖文的表現，高達86%網民的反應是讚好帖文或按下不同表情符號，總數共33萬次，另有約7%及6%會留言及分享，分別約有2萬多個留言及分享。

仔細看網民的回應，與制裁相關的新聞所獲得共33萬個回應中，頭3個最多人表達的回應為「讚好」（Like），共23.2萬次，其次為「大笑」（Haha）以及「喜愛」（Love），分別為6.4萬及2.3萬次，合共佔回應總數超過95%。而表達傷心（Sad）和憤怒（Angry）的回應則只有216及809次，可見較多對美方制裁一事持正面態度的網民願意對相關新聞表態，出現一面倒讚好的情況。

總結而言，美方制裁11名中港官員絕對是香港以及國際間的重大新聞，其中為市民所認識的特首林鄭月娥及其班子中的司局長名字，搜尋量意外不及特首辦主任兼國安委秘書長陳國基，他之所以成為熱搜之冠，相信同爆冷程度有關，而網民亦列舉更多「值得」制裁的知名人士。

而在制裁事件的相關新聞中表態的網民中，超過九成給予正面的反應，其中讚好數字更高達23萬次，而傷心或憤怒則只有合共約1000次，出現壓倒性結果。因此，若僅以相關新聞的帖文表現作標準，可得出網民支持美方這次制裁的決定。

美國財政部的制裁名單中，列出11名被制裁中港官員的出生日期、住址、身分證號碼，並有部分官員的護照號碼及其簽發日子與到期日子。美方禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於財政部發表名單後亦發聲明指，被美國制裁的官員有份負責發展、採用或執行《港區國安法》，或根據《港區國安法》來脅迫、拘捕、扣留或囚禁民眾。他指中國政府聲稱《港區國安法》是用來捍衞香港的安全，事實上卻是中共的一種鎮壓工具。

4位美國共和黨議員對美國財政部制裁中港官員言論的回應：

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