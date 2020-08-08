逛運動商店驚見帳篷露出「一雙腿」　台民眾細心觀察發現爆笑真相

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一般民眾在購買床墊、沙發、椅子的時候，都會想先試試看是不是真的舒服，或是適合自己，台灣有人則是在知名運動品牌商店，看到了一位民眾在「帳篷」裡面睡了起來，而且還睡到打呼，行徑讓人傻眼。

Facebook「爆怨公社」有人表示，午休時間到了知名運動品牌商店，到了帳篷展示區的時候，突然看到其中一個帳篷有「一雙腿露出」，有人直接在裡面睡了起來，而且已經超過半個小時以上，還睡到打呼，行徑讓他相當傻眼。

台灣有民眾在帳篷內睡著，甚至還打呼，讓其他人看到相當傻眼。 （Facebook@爆怨公社）

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有人也質疑原PO是在旁邊看了半小時嗎，不然怎麼會發現他睡了這麼久，最後原PO也解釋說「因為整棟逛完了，要離開又經過一次，才看到他還在睡。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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