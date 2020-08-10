德男湖中暢泳驚見被野豬偷手提電腦　全裸上岸追野豬　被喻真英雄

外國人在假日期間都喜歡到大自然環境中休息，而小動物與人類間的互動更是令人忍不住笑！近日德國女子蘭多爾（Adele Landauer）在柏林的魔鬼湖（Teufelssee）附近享受悠閒的時光，其間她看到一名「真正的英雄」，該位男子在湖中游水的時候被一隻野豬偷走了他的手提電腦，令他不顧全身赤裸，在草地上奔跑與野豬上演追逐戰。蘭多爾說男子最後成功奪回電腦，可見專注於目標就會成功。

德國一名男子在湖中暢泳的時候，發現自己的手提電腦被野豬偷走，因而立即上岸，並全裸與野豬追逐。（facebook「Adele Landauer」圖片）

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蘭多爾最近在自己的IG上發帖並上載圖片，說自己在魔鬼湖看到一隻雌性野豬與兩隻小野豬在森林之中走出來覓食，雖然不少人被嚇倒了，但野豬們看起來卻十分平靜。她指由於柏林人都喜愛自由，「慣以誕生於世上的方式在湖中浸泡或是享受日光浴，所以那裏很多人都全裸躺在地上，只以毛巾遮掩身體」。

3隻野豬之後終於找到目標，牠們從一名正在游水的男人的背包中偷走了一塊薄餅並吃掉，之後更「食髓知味」將男人的黃色小袋亦都搶走。原來該個黃色袋內有男人的手提電腦，他見狀立即就從湖中上岸並追向野豬，想搶回袋子。

就在此時，蘭多爾將人豬追逐戰的過程拍下，並指當時男子「十分之專注，跑在野豬後面希望可以奪回電腦」。從圖片可見，男子上岸後連衣服都沒有穿上，就立即追着野豬奔跑，附近更有不少人圍觀。

蘭多爾指，男子成功取回自己的電腦之後，旁觀的人都一起為他拍掌道賀，更覺得他能夠如此專注目標實在厲害。她感慨地指，「只要你專注目標，就可以取得成功」。

同場加映！（香港01製圖）

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