台女私密異味濃厚　腿張開流出芝士瀑布　醫生靠一條黑線揭真相

根據資料顯示，全球有70～80%的女性，一生中曾歷經私密處發炎困擾，在台灣平均每10人中，就有7.5人曾歷經感染問題，復發率高達50%。台灣一名29歲櫃姐主訴反覆私密處感染，半年前男友以下體有異味而拒絕性行為，就連工作表現也大受影響，初期在診所看診服藥都沒效，轉往大醫院就醫發現下體症狀加劇「芝士瀑布」狂流，醫師從一條黑線發現真相。

男友堅拒行房！台女私處出事竟與一條黑線有關？（點圖放大▼▼▼）

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女性私密處感染不僅搔癢難耐，還會影響人際關係！振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中分享曾收治一名29歲櫃台小姐，主訴私密處反覆感染，近半年與男友感情不睦，甚至遭嫌下體有異味而拒絕親密行為，讓她內心超受傷。初期只到診所就醫，服用殺菌藥物及塞劑效果卻不彰，男友仍抱怨連連，使她越來越沒自信。

再加上在彩妝專櫃當櫃台小姐，時常要替客人試用產品，女子卻因私密處異味不敢靠近客人，時常需要同事協助，也引發對方不諒解。她開始封閉自己，甚至被老闆以工作態度不佳、業績吊車尾為由警告，身心煎熬的她只好轉診至大醫院尋求協助。

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李偉浩心有餘悸地說，內診時被眼前的畫面震懾住，「很恐怖，直接看到外陰的部分整個腫的之外，黃黃的膿一直流出來，這狀況蠻嚴重。」女子再三強調在診所每週都有拿藥服用仍未痊癒。但讓人不解的是，狂飄異味單純的細菌感染竟久治未癒，隨後撐開私密處將分泌物清除後，驚見一條「黑黑的線」才真相大白。

李偉浩解釋，黑黑的線連接避孕器，私密處流膿慘況都是避孕器在子宮發炎所導致，女子因擔心不放避孕器會懷孕因此不願拔除，未料造成嚴重下場，「不是陰道發炎跟外陰發炎而已，她是整個子宮裡面發炎，膿一直流出來。」此種狀況下，若未將避孕器摘除，不斷服用抗生素只是治標不治本，最後苦口婆心勸說她拿掉避孕器，並且服用抗生素一週後狀況獲得改善，異味消除重拾自信，不但工作越來越順利，與男友也破鏡重圓。

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